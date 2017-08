Caça ao homem que empurrou mulher para a frente de autocarro

O incidente aconteceu a 5 de Maio mas só agora as imagens foram divulgadas pela polícia britânica, numa tentativa de identificar o responsável.

Enquanto corria na ponte Putney, em Londres, um homem empurrou uma transeunte com quem se cruzou para a frente de um autocarro em andamento. A mulher de 33 anos só não foi atropelada graças à destreza do motorista do veículo. Socorrida pelos passageiros do autocarro, apresentava ferimentos ligeiros. Câmaras de vigilância captaram o momento, eram 7h40.

"A vítima foi colocada num perigo extremo quando foi empurrada para a estrada. Foi apenas graças à extraordinária rápida reacção do condutor do autocarro que ela não foi atropelada", disse o sargento Mat Knowles, da Polícia Metropolitana de Londres.

Segundo a polícia, o homem voltou a passar pelo local do incidente 15 minutos depois, em sentido contrário. Quando a mulher tentou falar com ele ignorou-a e continuou a correr.

A polícia está a divulgar fotografias do praticante de jogging, descrevendo-o como um homem branco com cerca de 30 anos. Diz ter tido muitas respostas ao apelo que fez, estando a seguir pistas no sentido de idenficar o suspeito.

