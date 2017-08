Coreia responde a Trump e diz que pondera atacar Guam

A Coreia do Norte anunciou estar “a examinar cuidadosamente” planos para um ataque com mísseis a Guam, um território do Pacífico sob jurisdição dos Estados Unidos.

Esta declaração de um porta-voz norte-coreano surgiu horas depois de o Presidente norte-americano ter feito uma ameaça num tom mais ríspido, prometendo “fogo e fúria” nunca vistos se a Coreia do Norte voltar a ameaçar os EUA.

“A Força Estratégica do Exército está cuidadosamente a examinar um plano operacional para fazer atingir áreas em redor de Guam com mísseis balísticos de médio/longo alcance Hwasong-12, de modo a conter as bases militares dos Estados Unidos em Guam, incluindo a base aérea Anderson”, disse o porta-voz à KCNA, numa citação reproduzida pela Reuters.

Segundo as mesmas agências, este plano será apresentado em breve a Kim Jong-un, o líder norte-coreano, embora não tenha sido referida qualquer data.

Na segunda-feira, bombardeiros americanos voaram de Guam até à península coreana, para assinalar a importância da estratégica desta ilha no Pacífico.

Numa outra declaração de outro porta-voz militar, a Coreia do Norte também acusou os Estados Unidos de estarem a preparar uma “guerra preventiva” e disse que quaisquer planos seriam contrapostos com “uma guerra total” para acabar com “todas as fortalezas do inimigo, incluindo em solo americano”.

Esta nova escalada na retórica entre Coreia do Norte e Estados Unidos surge depois de no sábado o Conselho de Segurança da ONU ter aprovado por unanimidade novas sanções contra o regime norte-coreano, que visam penalizar Pyongyang pelos dois testes de mísseis intercontinentais realizados em Julho. Os ensaios vieram demonstrar a capacidade de a Coreia do Norte conseguir atingir grande parte do território norte-americano.

