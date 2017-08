Sonae Sierra lucra 64,2 milhões no semestre

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae Sierra diz que “para este resultado positivo contribuíram a melhoria dos resultados financeiros, a contínua valorização das propriedades de investimento e o aumento de 6% no EBIT (resultado operacional) para 50 milhões de euros”.

PUB

Quanto ao resultado directo (EBIT deduzido de custos e impostos), este aumentou 13% em termos homólogos para 30,2 milhões de euros.

A empresa do grupo Sonae responsável pela gestão de centros comerciais dá ainda conta de que vendas dos lojistas de portfólio na Europa (as vendas nas lojas dos centros em que a Sonae Sierra detém a totalidade ou parte do capital) cresceram 6,9% em termos homólogos.

PUB

Em Portugal, o aumento foi de 7,1% e em Espanha de 5,2%, o que diz reflectir a melhoria da economia. No Brasil, as vendas também cresceram, neste caso 7,3% (em reais brasileiros).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre Janeiro e Junho, o fundo Iberia Coop adquiriu o Albufeira Retail Park, a sociedade Ores adquiriu Retail Park e Media Market, em Portugal, e Fórum Leioa, Fórum Galar e Mercadona Oviedo, em Espanha. Sonae Sierra tem participações em ambos, fundo e sociedade gestora.

A empresa comprou ainda a Área Sur Shopping Centre, em Espanha, no primeiro semestre, e tem vários projectos em desenvolvimento, nomeadamente em Espanha, Alemanha, Marrocos, Colômbia, além das expansões dos centros comerciais NorteShopping e Colombo, em Portugal.

Além disso, segundo o comunicado emitido esta quarta-feira, até Junho, “reforçou consideravelmente a sua actividade de prestação de serviços”, tendo assinado 89 novos contractos, num valor de cerca de quase nove milhões de euros.

PUB

PUB