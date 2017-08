Exportações sobem 12,1% e importações crescem 14,5%

De Janeiro a Junho, “verificaram-se aumentos de 12,1% nas exportações e 14,5% nas importações (menos 1,4% em ambos os fluxos no 1.º semestre de 2016)”, segundo o INE.

PUB

Apenas no mês de Junho, as exportações subiram 6,8% e as importações aumentaram 7,1%, levando a um crescimento de 80 milhões de euros no défice da balança comercial de bens, para 1.004 milhões de euros.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 7,4% em Junho e as importações cresceram 7,7% (crescimentos de 14,2% e 18,7% em Maio).

PUB

Já no segundo trimestre deste ano, as exportações e as importações de bens aumentaram, respectivamente, 7,5% e 13,3% face ao período homólogo.

PUB

PUB