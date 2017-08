622 pessoas atacadas por cães desde o início do ano

Mais de cem pessoas foram atacadas por cães a cada mês desde o início do ano, revela o Jornal de Notícias, que dá conta das ocorrências registadas pelas autoridades.

Os casos sucederam sobretudo em meios urbanos. No primeiro semestre de 2017 a PSP registou 474 ocorrências relacionadas com mordeduras, enquanto a GNR contabilizou apenas 148. O último ataque mortal deu-se em Abril passado, quando um cão arraçado de labrador e boxer mordeu no pescoço a utente de um lar em Fernão Ferro, no Seixal. O caso não tem por enquanto arguidos.

Ainda em Abril um rotweiller feriu com gravidade uma menina de quatro anos em Leça do Balio, Matosinhos. O dono do animal, que seguia pela rua com o dono sem nenhum dos meios de contenção adequados aos cães de raças potencialmente perigosas, está indiciado por homicídio por negligência na forma tentada.

O jornal recorda ainda um caso ocorrido em 2016, em que um homem de 78 anos morreu quando o seu cão o atacou, em Vandoma, Paredes.

Apesar de a reprodução de cães destas raças por particulares estar proibida há oito anos são às dezenas, em todo o país, os anúncios de venda de ninhadas, diz o JN. No mês passado o Parlamento aprovou a venda de animais de companhia online sem licenciamento da Direcção-Geral de Veterinária.

O bastonário dos Veterinários, Jorge Cid, defende que os donos de cães potencialmente perigosos sejam visitados periodicamente pelas autoridades.

