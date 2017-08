Coreia do Norte ameaça retaliar após novas sanções

O regime norte-coreano considera a aprovação de um novo pacote de sanções pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas uma “violenta violação de soberania”, indicou esta segunda-feira a agência noticiosa de Pyongyang KCNA.

As sanções, que foram propostas pelos Estados Unidos, visam reduzir em um terço as exportações norte-coreanas, que são na sua maioria absorvidas pela China. Pequim votou o pacote favoravelmente em reacção aos dois recentes ensaios balísticos norte-coreanos, que colocam agora a maioria do território dos EUA sob o alcance do arsenal do regime de Kim Jong-un.

No entanto, Pequim salientou que “as sanções, apesar de necessárias, não são o objectivo final” – agora é urgente passar à fase de diálogo, sublinhou o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi.

Esta segunda-feira, Pyongyang anunciou que irá prosseguir o desenvolvimento de um arsenal nuclear e que o programa está de fora de qualquer eventual negociação com a comunidade internacional enquanto continuarem o que o regime entende serem as ameaças dos EUA. Diz estar "pronta a ensinar uma grande lição aos Estados Unidos" e acusa as Nações Unidas de terem cometido "um grave abuso de autoridade.

As suas armas nucleares e mísseis balítisticos "nunca serão alvo de negociações", assegura a Coreia do Norte, através da KCNA.

Durante o fim-de-semana, a Coreia do Norte recusou uma proposta de diálogo apresentada por Seul. Os chefes de diplomacia dos dois países vizinhos encontraram-se informalmente durante uma cimeira do bloco regional asiático (ASEAN) em Manila, nas Filipinas.

O regime visou ainda directamente os EUA, declarando que Washington “irá pagar pelos seus crimes milhares de vezes”.

