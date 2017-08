Marcelo vai vigiar de perto apoio e reconstrução de concelhos destruídos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, justificou neste sábado as diversas visitas aos concelhos da região Centro atingidos em Junho pelos incêndios, sublinhando que é preciso que “o Portugal metropolitano não esqueça” a tragédia.

“É diferente acompanhar à distância de acompanhar no terreno”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, em Alvares, no concelho de Góis, um dos municípios atingidos pelos fogos que deflagraram a 17 de Junho.

O Presidente da República informou que pretende deslocar-se mais vezes à região nas próximas semanas: “Tenciono vir periodicamente a esta área, ainda este mês para ver se estão a ser construídas casas, quais, como e de que maneira”, disse, explicando que a próxima visita irá realizar-se num concelho diferente.

Numa altura em que o PSD questiona sobre os apoios no terreno e acusa o Governo de ser "cruel" para com as vítimas, o Presidente prefere não entrar na controvérsia política e diz que "é prematuro tirar conclusões" e que "há problemas". "É preciso olhar para essa realidade permanentemente para que o país metropolitano não se esqueça", insistiu, numa cerimónia de lançamento de um plano de reflorestação no concelho de Góis, com o patrocínio do jornal online Observador.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que é preciso "não esquecer o que se passou" e que, por isso, a investigação não pode parar. "É preciso investigar o que se passou e retirar conclusões das lições é essencial, senão não aprendemos ou aprendemos parcialmente", frisou.

