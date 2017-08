Republicanos querem fazer diminuir imigração legal para os EUA

Uma lei para fazer diminuir a imigração legal para os Estados Unidos em 50% nos próximos dez anos, reduzindo o tipo de familiares que os imigrantes podem trazer, recebeu esta quarta-feira o apoio do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Seria uma mudança profunda na política de imigração norte-americana.

A lei, denominada RAISEact, promovida pelos senadores republicanos Tom Cotton, do Arkansas e David Perdue, da Georgia, prevê um processo “competitivo que favorecerá candidatos que falem inglês, tenham autonomia financeira e tenham competências que contribuam para a nossa economia”, disse Trump.

O sistema americano passaria assim a ser mais parecido com o canadiano ou australiano, em que é feita uma avaliação do mérito dos candidatos.

Os apoiantes da proposta de lei criticam o sistema americano actual, que consideram antiquado e que, dizem, contribui para a descida de salários, prejudicando os trabalhadores americanos. Actualmente, os EUA recebem por ano mais de um milhão de imigrantes com o chamado green card, que permite ter residência permanente e trabalhar no país.

“Seria a mais significativa reforma do sistema de imigração em meio século”, declarou o Presidente. “É uma proposta histórica.”

Apesar do apoio presidencial e da maioria republicana no Congresso, a lei terá um caminho difícil a percorrer, diz o Washington Post, em especial no Senado, onde a maioria republicana é menor. Além da oposição de democratas e de grupos de direitos de imigrantes, alguns republicanos moderados em estados com muitos imigrantes deverão também opor-se à proposta.

O foco de Trump na imigração segue-se a uma derrota legislativa quando o Senado rejeitou a sua tentativa de acabar com o programa de acesso a cuidados de saúde conhecido como Obamacare.

