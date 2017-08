Metro de Lisboa transportou mais 5 milhões de pessoas nos primeiros seis meses do ano

O Metro de Lisboa transportou cerca de 81 millhões de passageiros no primeiro semestre deste ano, mais 5 millhões do que em igual período do ano passado, informou o Ministério do Ambiente esta terça-feira, em comunicado.

O aumento do número de passageiros foi acompanhado por um crescimento das receitas na ordem dos 8,8%, entre Janeiro e Junho, face ao período homólogo do ano passado, totalizando 53,2 milhões de euros.

Feitas as contas, o gabinete liderado por Matos Fernandes aponta o crescimento do número de passageiros com títulos ocasionais (bilhete Viagem CA/ML, Zapping, bilhetes 24horas, Cartão Bancário e Lisboa Card) como “os principais responsáveis” pelos resultados verificados, com um acréscimo de 7,6%, que se reflectiu num aumento de 14,4% de receita. Já o aumento dos passageiros com passes atingiu os 7%, representando uma melhoria de 3,4% das receitas.

O Ministério do Ambiente admite ainda que os valores alcançados “ultrapassam em mais de 4% as projecções efectuadas pelo Metro de Lisboa”, quer em termos de passageiros, quer em termos de receitas. Para os primeiros seis meses deste ano, a empresa previa atingir os 78,2 milhões de passageiros, tendo transportado mais de 81 milhões. Em termos de receitas, a previsão era a facturar 50,9 milhões de euros, tendo ultrapassado os 53 milhões.

Até 2022, está prevista a abertura de duas novas estações, Estrela e Santos, que vão ligar o Rato ao Cais do Sodré.

