Dois mortos em ataque à residência do vice-Presidente do Quénia

Um agente da polícia e um atirador morreram no sábado durante um ataque à residência de William Ruto, o vice-Presidente do Quénia. O incidente ocorreu na cidade de Eldoret, no oeste do país, a uma semana das eleições gerais.

Ruto e a família não se encontravam no local. Ruto, tal como o Presidente Uhuru Kenyatta, é candidato à reeleição a 8 de Agosto.

De acordo com Wanyama Musiambo, responsável regional do Vale do Rift, o ataque foi perpetrado por apenas um indivíduo que terá roubado uma arma a um agente da autoridade ao feri-lo com um machete.

As eleições de Agosto são mais um teste à estabilidade e maturidade política do Quénia, que em 2007 assistiu a uma vaga de violência pós-eleitoral que fez mais de mil mortos e 600.000 deslocados.

O adversário de Kenyatta é Raila Odinga. Ambos pertencem a duas dinastias políticas que têm disputado o poder em Nairobi desde a independência em 1963.

