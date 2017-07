Novo míssil balístico da Coreia do Norte terá caído no mar do Japão

A Coreia do Norte lançou nesta sexta-feira um novo míssil, segundo informações confirmadas pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe – que convocou entretanto uma reunião de emergência –, e pelo Pentágono, que afirmou ter detectado o lançamento do projéctil que terá acontecido, segundo o porta-voz Jeff Davis, pouco antes da meia-noite no Japão (perto das 14h41 em Lisboa). O projéctil, que aparenta ser um míssil, caiu no mar do Japão.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou que se trata de um míssil balístico, remetendo apreciações para mais tarde. Já o porta-voz do Governo japonês, Yoshihide Suga, disse que o míssil em questão voou durante cerca de 45 minutos, adiantando ainda que o míssil aparentava ter caído no mar na zona exclusiva económica do Japão, não havendo, até ao momento, danos a registar. Um membro do departamento de defesa japonês afirmou à estação pública japonesa NHK que o míssil poderá ter sobrevoado uma distância de 3000 quilómetros. Na sequência do lançamento do míssil, também o presidente sul-coreano Moon Jae-in convocou uma reunião do Conselho Nacional de Segurança do país.

O primeiro-ministro japonês disse, citado pela Reuters, que deve haver um aumento de pressão internacional para que haja um cessar dos testes de missilísticos norte-coreanos: "Enquanto a Coreia do Norte continuar com acções provocatórias, não há forma de evitar contacto próximo com a comunidade internacional — a começar com os Estados Unidos, Coreia do Sul, China e Rússia — e aumentar a pressão". O míssil foi lançado pouco tempo depois de o Japão ter anunciado que iria aumentar as sanções contra Pyongyang, razão pela qual Shinzo Abe considera que este teste prova a ameaça que a Coreia do Norte representa para o seu país.

Este é mais um episódio que contribui para a escalada de tensão não só dentro da Península Coreana mas também com os Estados Unidos, aumentando ainda a preocupação em relação ao regime do líder Kim Jong-un. No início deste mês, Pyongyang lançou pela primeira vez (com sucesso) um míssil intercontinental. Na altura, o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, afirmava que era preciso agir para "travar uma ameaça global", adiantando ainda que o teste de um ICBM (sigla inglesa para míssil balístico intercontinental) representava "uma nova escalada de ameaça para os Estados Unidos", assim como para os seus aliados e para o mundo.

