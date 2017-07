Pedrógão: Marcelo pede “cabeça fria” à direita e apuramento de responsabilidades ao Governo

O Presidente da República diz que não lhe "passa pela cabeça" que alguém possa esconder o número de vítimas. Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que o país não pode ficar com a sensação de que se "maximiza e se lida com uma tragédia que pode correr o risco de ser considerada desrespeitosa para as próprias vítimas e para os familiares", em entrevista ao Diário de Notícias publicadas esta quinta-feira.

PUB

Marcelo diz que "não [lhe] passa pela cabeça que, quem quer que seja, a pretexto de desdramatizar, possa minimizar o apuramento cabal dos factos e das responsabilidades". Depois de se dizer que os detalhes sobre as vítimas mortais estava em "segredo de justiça", a Procuradoria-Geral da República acabou por divulgar a lista de 64 mortos pelo incêndio em Pedrógão Grande, uma decisão que, de acordo com o primeiro-ministro, pôs termo ao que qualificou de "especulação".

Repetindo que vivemos numa democracia, lembrou que "não há desaparecimento de vítimas, não há, como se contava de algumas ditaduras estrangeiras, aviões a lançar corpos no mar". "Isso não existe", insiste. E, ainda que o apuramento de responsabilidades seja "um facto particularmente relevante e grave", o Presidente da República pede "cabeça fria".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Não obstante, Marcelo vinca que "é preciso apurar tudo cabalmente", ainda que existam "matérias que são polémicas". "Aquele acto foi criminoso ou não? Há um problema de qualificação jurídica", exemplifica o chefe de Estado. “Agora, ou está vivo ou está morto, não pode haver uma terceira qualificação. Quando muito pode estar desaparecido e a família diz que está desaparecido. Vamos apurar onde é que está", nota.

“É verdade que há debate político, em democracia há debate político, há período pré-eleitoral, estamos a dois meses das eleições autárquicas", lembra o Presidente da República, que pede por isso "serenidade", sem mencionar nomes, a todos os que neste último mês se têm pronunciado sobre a tragédia de Pedrógão Grande.

Também sem especificar ao que se refere — se às falhas do SIRESP em Pedrógão, se a possíveis responsabilidades políticas de membros do Governo —, Marcelo sublinha ainda que não pode haver um “apuramento parcial” das responsabilidades.

PUB

PUB