Scaramucci dá a entender que é Priebus a fonte das fugas de informação

Anthony Scaramucci, o novo director de comunicações da Casa Branca, que Donald Trump chamou para a equipa para pôr ordem na mensagem divulgada pela presidência dos EUA, sugeriu na CNN que o chefe de gabinete Reince Priebus é o responsável pelas fugas de informação que têm acontecido.

PUB

"Se Reince [Priebus, chefe de gabinete da Casa Branca] quiser explicar que não é o responsável pelas fugas de informação, então deixemo-lo", afirmou o recém-nomeado director de comunicação numa entrevista de mais de meia hora à CNN.

Horas antes, Scaramucci tinha feito uma publicação no Twitter em que denunciava uma fuga de informação e referiu Priebus, apagando pouco depois o post.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"O Presidente e eu queremos dizer a todos que sabemos mesmo muito bem quem está por trás das fugas de informação na Casa Branca", disse Scaramucci.

Não estava prevista a participação do director de comunicação no programa da CNN New Day, mas foi o próprio Scaramucci que decidiu ligar em directo numa altura em que os apresentadores comentavam o seu tweet.

"Quando publiquei o tweet e pus o nome do Reince, todos partiram do princípio de que era ele porque os jornalistas sabem quem é que dá as informações", disse Scaramucci.

PUB

PUB