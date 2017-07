Informações comprometedoras sobre Hillary Clinton? "Adoro", respondeu o filho de Trump

“Se for aquilo que dizes que será, adoro, especialmente nesta altura tardia do Verão.” Foi assim que o filho mais velho de Donald Trump respondeu à proposta que lhe chegou para ter uma reunião com uma advogada russa que lhe tinha prometido informação que “iria incriminar” Hillary Clinton durante a campanha eleitoral, revela esta terça-feira o New York Times.

A proposta para a reunião partiu do ex-jornalista Rob Goldstone que dizia que tinha uma pessoa disponível para “fornecer documentos oficiais e informação que pode incriminar Hillary e as suas interacções com a Rússia”. “Trata-se obviamente de informação de alto nível muito sensível, mas faz parte do apoio da Rússia e do seu Governo ao Sr. Trump”, acrescenta Goldstone, num email enviado a 3 de Junho.

O filho do então candidato republicano responde pouco depois a agradecer o contacto. “Parece que temos algum tempo e se for aquilo que dizes que será, adoro, especialmente nesta altura tardia do Verão”, responde Trump Jr.

Já se sabia que Donald Trump Jr. tinha participado numa reunião com uma advogada com ligações ao Kremlin no início de Junho do ano passado, pouco depois de Trump ter garantido a nomeação como candidato republicano às eleições presidenciais.

Quase ao mesmo tempo que o Times revelava o conteúdo dos emails, Trump Jr. publicava através do Twitter as mesmas mensagens “para ser totalmente transparente”.

Para além de Trump Jr. também participaram na reunião com a advogada o genro de Trump, Jared Kushner, que é hoje um dos principais conselheiros presidenciais, e o ex-director de campanha Paul Manafort.

