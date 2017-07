BCP regista lucro de 89,9 milhões entre Janeiro e Junho

O banco explica em comunicado que "o resultado core ascendeu a 558,6 milhões de euros no primeiro semestre de 2017, aumentando 27,8% face aos 437,1 milhões de euros apurados no primeiro semestre do ano anterior, devido não só ao crescimento de 12,9% da margem financeira e de 3,1% das comissões líquidas como também à redução de 7,0% dos custos operacionais".

PUB

A instituição liderada por Nuno Amado acrescenta que "esta evolução foi determinada pelo desempenho da actividade em Portugal, cujo resultado líquido aumentou 306,7 milhões de euros face ao primeiro semestre de 2016, para 1,6 milhões de euros, induzido fundamentalmente pelos efeitos de crescimento do resultado core e de uma expressiva diminuição das imparidades e provisões".

"Na actividade internacional, o resultado líquido cifrou-se em 87,1 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, face a 99,4 milhões de euros alcançados no primeiro semestre do ano anterior, reflectindo os menores contributos das operações em Angola e sobretudo na Polónia", completa o banco.

PUB

No que diz respeito à margem financeira- o saldo entre o que o banco paga para se financiar e o que cobra no que empresta - aumentou 12,9% no primeiro semestre de 2017 alcançando 678,5 milhões de euros. Em Portugal "a margem financeira atingiu 390,2 milhões "evidenciando um aumento de 9,0% face ao primeiro semestre do ano anterior, traduzindo essencialmente a diminuição do custo de funding, justificado em grande medida pelos impactos positivos do reembolso dos CoCos e da redução continuada das taxas de juro dos depósitos a prazo, não obstante a diminuição do rendimento das carteiras de crédito e de títulos", diz o banco.

No resto da actividade do banco controlado pelos chineses da Fosun, destacam-se três temas: As comissões cresceram ligeiramente para os 330,3 milhões de euros, com contributos decisivos da subsidiária na Polónia, por um lado, e das comissões relacionadas com os mercados financeiros, por outro; as imparidades de crédito estão a ter menos impacto nas contas, com uma redução para metade (305 milhões de euros) do seu valor homólogo "refletindo uma tendência no sentido da normalização do custo do risco na atividade em Portugal que favoreceu a melhoria do custo do risco do grupo"; e, finalmente, a redução do crédito a clientes para 51.684 milhões de euros, "condicionado pela diminuição na actividade em Portugal, não obstante o aumento verificado na actividade internacional".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em conferência de imprensa de apresentação das contas, Nuno Amado sublinhou que "houve uma evolução positiva da actividade no primeiro semestre, mas ainda num enquadramento muito exigente do BCP", notando, entre outros pontos, que houve "uma estabilização da carteira de crédito" com "ligeiro crescimento" nas áreas "que nos interessam" e um aumento dos depósitos e a redução de custos.

O presidente do BCP destacou que se verificou o aumento de 4,4% do número de clientes activos, totalizando agora 5,2 milhões e que houve uma redução dos NPE (créditos com problems) em 700 milhões de euros e o aumento do rácio de capital para 14%.

Adicionalmente, o banco "diminuiu o financiamento líquido do BCE para 3,6 mil milhões de euros, face a 4,9 mil milhões de euros em 30 de Junho de 2016".

PUB

PUB