Sete milhões para reconstruir 162 habitações ardidas na região Centro

A reconstrução de 162 habitações de residência principal afectadas pelos incêndios que deflagraram em Junho na região Centro tem um custo que ascende a sete milhões de euros, anunciou o município de Castanheira de Pera nesta quarta-feira.

Segundo a autarquia, a Comissão Técnica do Fundo Revita esteve reunida na terça-feira naquele concelho do distrito de Leiria e deliberou avançar com a reconstrução de 94 casas em Pedrógão Grande, 37 em Castanheira de Pera, 24 em Figueiró dos Vinhos, dez na Sertã, oito em Pampilhosa da Serra, quatro em Penela e uma em Góis.

As obras, que totalizam 7.123.000 de euros, de acordo com um comunicado do município de Castanheira de Pera, iniciam-se nesta quarta-feira nos edifícios cujas intervenções já foram adjudicadas. "A União das Misericórdias Portuguesas, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian e a Cáritas Diocesana de Coimbra, por decisão da Cáritas Portuguesa, vão encarregar-se da grande maioria destes trabalhos de reabilitação e reconstrução", refere o comunicado.

A União das Misericórdias assume o pagamento de 94 habitações, no montante de 3,16 milhões de euros e a Cáritas Diocesana 51, no valor de 3,22 milhões. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa apoia a recuperação de dez imóveis, num total de 359 mil euros, e os donativos de empresas e grupos de cidadãos financiam a reabilitação de cinco habitações, no montante de 378 mil euros.

Fica a faltar a recuperação de mais uma centena de habitações em Pedrógão Grande, que foi o concelho mais afectado (o número total deverá ser conhecido ainda esta semana), e 36 em Castanheira de Pera. O financiamento destas obras serão da responsabilidade do Fundo Revita.

Dois grandes incêndios começaram no dia 17 de Junho em Pedrógão Grande e Góis, tendo o primeiro provocado 64 mortos e mais de 200 feridos. Foram extintos uma semana depois. Estes fogos terão afectado aproximadamente 500 imóveis, dos quais mais de 200 eram casas de primeira habitação.

Os prejuízos directos dos incêndios ascendem a 193,3 milhões de euros, estimando-se em 303,5 milhões o investimento em medidas de prevenção e relançamento da economia. Mais de dois mil operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas que consumiram 53 mil hectares de floresta.

