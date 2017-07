Sete republicanos juntaram-se aos democratas e voltam a impedir revogação do Obamacare

Uma proposta republicana para revogar o Obamacare não passou no Senado. E não passou porque houve sete senadores republicanos que se uniram aos democratas e votaram “não”. Foi assim, nesta quarta-feira, rejeitado o diploma que revogaria a maior parte do programa de saúde e que daria aos legisladores um prazo de dois anos para implementar um sistema substituto. O chumbo significa que, no imediato, os republicanos só podem pensar em fazer mudanças mais modestas à lei.

PUB

De acordo com a Reuters e o Washington Post, os republicanos que se juntaram aos democratas fizeram-no por entenderem que deviam recusar a revogação sem que houvesse uma proposta de substituição pronta a ser aprovada.

Assim, sem uma solução alternativa ao Obamacare, os republicanos encontram-se divididos quanto à melhor forma de reformular o sistema de saúde nos Estados Unidos. Para já, e tendo em conta a falta de acordo, o caminho que deverão seguir será o de tentarem fazer mudanças menos ambiciosas à lei.

PUB

A proposta rejeitada era essencialmente o mesmo projecto para uma revogação total que o Congresso aprovou há dois anos, mas que foi vetado pelo então Presidente Barack Obama.

Os sete senadores que votaram contra foram Shelley Moore Capito, John McCain, Lisa Murkowski, Susan Collins, Lamar Alexander, Rob Portman e Dean Heller.

PUB

PUB