Chineses da HNA asseguram 2,5% da TAP e Neelman reduz posição

O grupo chinês HNA já efectivou a entrada no capital da Atlantic Gateway, o consórcio privado que detém 45% da TAP. Neste momento, o novo investidor asiático é dono de 5,6% da Atlantic Gateway, tendo aplicado 84 mil euros através da Hainan Airlines.

PUB

O empresário Humberto Pedrosa, por via da sua holding pessoal, a HPGB (através da qual detém a Barraqueiro) manteve os 51% que já detinha, e David Neeleman reduziu, via DGN, de 49% para 43,4%. Imediatamente antes da entrada do grupo HNA (via Hainan Airlines), os dois sócios fizeram um aumento de capital de 200 mil euros, subscritos em 150 mil por Pedrosa e em 50 mil por Neelman. O PÚBLICO enviou questões aos dois parceiros sobre as alterações accionistas, mas não obteve respostas.

Ao entrar no capital da Atlantic Gateway, a HNA assegura, indirectamente, 2,52% do capital da TAP, cabendo 22,95% a Pedrosa e 19,53% a Neeleman. Outros 50% estão com o Estado, e 5% ficaram com os trabalhadores que subscrevam acções na Oferta Pública de Venda (OPV). O peso no capital social, no entanto, não corresponde a idêntico peso de direitos económicos (como em caso de distribuição de dividendos), que são detidos maioritariamente pelos grandes investidores privados, incluindo agora a HNA.

PUB

Quando as obrigações emitidas no ano passado pela TAP forem convertidas em acções, também a transportadora aérea brasileira Azul, onde HNA se aliou a Neelman (o grupo chinês detém 22% dos direitos económicos da empresa), será accionista da TAP, com cerca de 6% do capital social.

Ex-CEO da Azul entra na TAP

Na assembleia geral extraordinária da TAP, que se realizou a 30 de Junho, os accionistas votaram os novos nomes para o conselho de administração. Nessa ocasião, foi formalizada, por exemplo, a escolha de Miguel Frasquilho para chairman, e a entrada de Neng Li. Este último, de 36 anos, representa os interesses da HNA, e pertence à administração da Azul.

Apesar de a escolha dos nomes ter sido recente, ontem a TAP anunciou uma mudança na comissão executiva, por opção da Atlantic Gateway, com a entrada de Antonoaldo Neves em substituição de Trey Urbahn. Até aqui, Antonoaldo Neves era presidente executivo da Azul, cargo que ocupava desde Janeiro de 2014. Ex-quadro da Mckinsey, o gestor vai ser substituído por John Rodgerson na companhia aérea brasileira.

A alteração da comissão executiva da TAP, liderada por Fernando Pinto, foi comunicada pela transportadora aos trabalhadores através de uma nota interna distribuída esta segunda-feira ao final do dia. Na missiva, que não explica os motivos da troca de gestores, destaca-se que Antonoaldo Neves está ligado ao sector da aviação há 15 anos e que ajudou “a consolidar a fusão [da Azul] com a Trip, em conjunto com David Neeleman”. No seu curriculum está a entrada em bolsa da Azul nos mercados de São Paulo e Nova Iorque, algo que não é um mero detalhe tendo em conta que também a TAP quer dispersar capital em bolsa.

Ligação directa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As ligações da HNA a Portugal vão estreitar-se ainda mais a partir de hoje, com a chegada do primeiro voo directo entre Lisboa e Pequim. Com direito a presença de membros do Governo, como o ministro do Planeamento e Infra-estruturas, Pedro Marques, o programa estima que o voo JD459 da Beijing Capital Airlines (uma das empresas do grupo asiático) aterre em Lisboa pelas 7h30, após 13 horas de voo. Depois, pelas 10h30, o Airbus A330-200 fará o caminho inverso, com uma rota que chega também a Hangzhou, e que se realiza em regime de code-share com a TAP.

No início de Julho, Fernando Pinto afirmou que a operação da Beijing vai “intensificar as relações entre os dois países, seja através do turismo ou dos negócios”. Depois, foi a vez do primeiro-ministro, António Costa, no âmbito da cerimónia oficial da nova ligação aérea, sublinhar, ao lado do presidente do parlamento chinês, Zhang Dejiang, que a operação vai reforçar “a dimensão de Portugal como grande hub intercontinental”.

Quem é que controla a HNA? O grupo chinês HNA tem estado debaixo de pressão de publicações internacionais, como o Financial Times (FT) e o New York Times, que procuram saber quem é que detém o capital do grupo, e através de que empresas e ligações. Isto porque, apesar de ser um dos grupos chineses mais agressivos em termos de compras no estrangeiro, mesmo quando há restrições a esses movimentos, as informações não são totalmente claras. Por exemplo, não se percebe bem quem é Guan Jun, personalidade pela qual passaram 29,5% do grupo, que detém activos avaliados em cerca de 145 mil milhões de dólares (perto de 125 mil milhões de euros). Neste momento, essa fatia do capital do grupo, que fez aquisições da ordem dos 40 mil milhões de dólares em menos de três anos, está nas mãos de uma fundação, não lucrativa, a Hainan Cihang Charity Foundation, registada, segundo o FT, em Nova Iorque. Depois, há a Hainang Providence Cihang Foundation, com 22,75%. Chen Feng e Wang Jian, fundadores do grupo, detêm 14,98% cada um. Segue-se Chen Wenli (3,95%) e Tan Xiandong (2,95%), que também estiveram na origem da empresa. O resto do capital, 10,89%, está disperso entre a Hainan Airlines e outros investidores. Verdadeiro conglomerado, o grupo está presente em sectores como a aviação, infra-estruturas, turismo, hotelaria e finanças.

PUB

PUB