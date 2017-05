Há 5% da TAP nas mãos de 603 trabalhadores

Os 5% do capital da TAP que estavam disponíveis no âmbito da Oferta Pública de Venda (OPV) foram adquiridos na totalidade, ficando nas mãos de apenas 603 trabalhadores (número de ordens de compra). De acordo com o documento da operação, a procura superou a oferta em 17,5 vezes.

Ao todo, eram 75 mil acções, à venda por 10,38 euros cada (com um desconto de 5% incluído), tendo o valor total angariado, de 778,5 mil euros, revertido para a holding estatal Parpública.

O apuramento dos resultados da oferta foi efectuado pelo BPI, banco que está também responsável pela liquidação física e financeira das acções, algo que acontecerá dia 16 de Maio, via Interbolsa.

