Médico legista confirma morte por enforcamento do vocalista dos Linkin Park

O médico legista do condado de Los Angeles confirmou nesta sexta-feira que Chester Bennington, vocalista dos Linkin Park, se matou nesta quinta-feira por enforcamento na sua residência oficial, não tendo deixado nenhuma carta de despedida. “Foi encontrado enforcado no seu quarto. Não foi encontrada nenhuma nota”, disse Ed Winter, porta-voz do médico-legista, acrescentando que havia uma garrafa de uma bebida alcoólica aberta no quarto mas não encontraram quaisquer indícios de droga.

Citado pela Reuters, Ed Winter referiu ainda que uma autópsia será feita em breve, assim como testes para analisar a presença de drogas no organismo. Já na quinta-feira o médico legista tinha informado que a morte de Chester Bennington estava a ser investigada naquilo que considerou ser um “aparente suicídio”.

O músico tinha um historial de drogas e álcool no passado, algo que admitiu em várias entrevistas, admitido também que tinha sido vítima de abuso sexual por um colega mais velho, quando tinha sete anos.

O vocalista tinha 41 anos e o seu corpo foi encontrado na sua residência em Los Angeles, nos EUA. Chester Bennington suicidou-se no dia do aniversário de Chris Cornell – seu amigo próximo, que também se matou em Maio deste ano.

Os Linkin Park – banda de que Bennington fazia parte desde 1999 – tinham editado recentemente, em Maio, o álbum One More Light, tendo por isso agendado um concerto para a próxima semana nos estados norte-americanos de Massachussetts e Nova Iorque, assim como vários outros em Julho e Agosto (dois deles no Canadá).

Serviços telefónicos de ajuda e apoio ao suicídio em Portugal e na Europa SOS – Serviço Nacional de Socorro

112 SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 Telefone da Amizade

22 832 35 35 Escutar - Voz de Apoio - Gaia

22 550 60 70 SOS Estudante

(20h00 à 1h00)

969 554 545 Vozes Amigas de Esperança

(20h00 às 23h00)

22 208 07 07 Centro Internet Segura

800 21 90 90

Linha Internet Segura Conversa Amiga

808 237 327

210 027 159 Telefone da Esperança

222 030 707

