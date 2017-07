Trabalhadores do Metro de Lisboa anunciam greve para 1 e 3 de Agosto

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa anunciaram uma greve para os próximos dias 1 e 3 de Agosto, uma terça e uma quinta-feira. No aviso prévio dirigido ao Conselho de Administração do Metropolitano e ao Ministério do Ambiente, o sindicato aponta a falta de trabalhadores e as condições de trabalho como principais motivos para a paralisação.

Entre as queixas dos funcionários estão a “desregulação dos horários e relações laborais”, o “não cumprimento dos regulamentos, acordos e protocolos em vigor”, “condições de segurança deficiente, devido à pressão exercida por operacionais da Direcção de Operação”. Denunciam ainda “assédio moral” que potencia “o aumento do absentismo e do conflito laboral permanente”, a “utilização indevida de chefias de primeiro nível, em postos de trabalho” e a “falta de trabalhadores em todas as áreas operacionais, estando alguns a ser substituídos por outsourcing”.

Assinam este comunicado a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, dos Trabalhadores da Tracção do Metropolitano, da Manutenção, dos Trabalhadores dos Transportes e dos Trabalhadores do Metropolitano.

Em cada um dos dois dias, a greve durará 24 horas, mas as falhas na circulação podem começar a ser sentidas ainda nas noites anteriores, uma vez que “os trabalhadores dos serviços nocturnos da via iniciam o seu período de greve às 23h30 do dia 31 de Julho”. O mesmo cenário repete-se no dia 2 de Agosto, véspera do segundo dia de greve.

Para além deste protesto, os utentes do Metro de Lisboa deverão estar atentos também ao encerramento da estação de Arroios, que acontece já esta quarta-feira, 19 de Julho. A estação só voltará a reabrir em 2019. Em causa está a remodelação da estação de Arroios, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Operacional da Rede, anunciado no dia 8 de Maio.

A obra conta com um total de investimento de 7,5 milhões de euros e está a cargo do Metropolitano de Lisboa. A intervenção está dividida em 11 fases.

