Os outros casos em que Lula é arguido

Lula da Silva foi esta quarta-feira condenado a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no âmbito de um processo em que estava acusado de ter beneficiado de dinheiro desviado de contratos da Petrobras pela construtora OAS, para pagar obras num apartamento triplex na praia do Guarujá, no estado de São Paulo. Tudo isto no âmbito da Operação Lava-Jato.

Mas este não é o único processo em que o antigo Presidente brasileiro foi constituído arguido. Aliás, na própria Lava-Jato, Lula da Silva terá de responder por outras acusações em casos separados:

outra acusação no terceiro processo. Agora, no caso “Zelotes”, o antigo Presidente é acusado de organização criminosa, tráfico de influências e lavagem de dinheiro. Em causa, está um alegado esquema para beneficiar a consultora Marcondes e Mautoni; Dezembro de 2016: outra vez na Lava-Jato, é acusado de receber subornos da Odebrecht através do antigo ministro do Governo de Lula, Antonio Palocci e constituído arguido pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

