Fisco espanhol inspecciona iate de Cristiano Ronaldo

Três agentes da Agência Tributária e Aduaneira inspeccionaram o iate alugado onde Cristiano e a família descansavam para uma operação que se prolongou durante cerca de 1h30. A notícia é avançada pela revista espanhola Hola, que partilhou imagens do momento, e citada pelos jornal El Mundo e El Confidencial.

A Autoridade Tributária espanhola instalou um toldo para impedir que se visse o que estava a acontecer no interior da operação que decorreu perto da ilha de Formentera, em Espanha. O português ter-se-á mantido distante e calmo, descreve a publicação espanhola.

Fonte da Agência Tributária e Aduaneira espanhola garante que esta se trata apenas de uma "operação de rotina que é feita a todas as embarcações" na zona. "Não afecta os proprietários das embarcações", acrescenta a mesma fonte, em declarações ao jornal espanhol El Mundo. "A inspecção está relacionada com o pagamento do imposto sobre a matrícula das empresas de aluguer de iates."

Exclusiva mundial en HOLA: Cristiano Ronaldo, abordado por la Agencia Tributaria Aduanera en alta mar https://t.co/Sm0WpYF2vw pic.twitter.com/bZLUwEV6sP — Revista ¡HOLA! (@hola) July 12, 2017

A revista conta ainda que o jogador do Real Madrid estava no iate com a mãe, Dolores Aveiro, e a namorada, Georgina Rodríguez. Terá sido ainda um familiar de Ronaldo que assinou a documentação requerida pelos três agentes.

Ronaldo foi acusado pelo fisco espanhol de quatro delitos de fuga ao fisco. Estes actos terão sido cometidos entre 2011 e 2014 e correspondem a uma fraude fiscal no valor 14,7 milhões de euros. O jogador português pode incorrer numa multa superior a 28 milhões de euros e enfrentar prisão efectiva de um mínimo de sete anos.

