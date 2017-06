Fisco espanhol acusa Ronaldo de fraude de 14,7 milhões

A secção de delitos económicos da procuradoria provincial de Madrid apresentou uma queixa à justiça espanhola contra Cristiano Ronaldo por quatro delitos de fuga ao fisco.

PUB

Estes actos terão sido cometidos entre 2011 e 2014 e envolverão uma fraude fiscal no valor 14,7 milhões de euros.

Segundo revela o jornal El País, Cristiano Ronaldo terá usado uma rede de sociedades criada em 2010 para ocultar ao fisco rendimentos provenientes dos direitos de imagem. O jogador tê-lo-á feito de “forma consciente” de que estava a violar os seus deveres fiscais em Espanha.

PUB

A denúncia, que tem por base uma informação recolhida pela Agência Estatal de Administração tributária, revela que o futebolista conferiu ao seu agente, Jorge Mendes, o poder para assinar contrato com o Real Madrid entre as temporadas de 2009/2010 e 2014/2015.

Segundo o fisco, Ronaldo optou “expressamente” a 11 de Novembro de 2011 pelo regime fiscal espanhol, aplicado aos estrangeiros a residir no país.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Uma das sociedades criadas por Ronaldo, com sede num paraíso fiscal, cedeu a exploração dos direitos de imagem do jogador a uma outra sociedade sediada na Irlanda com o nome Multisports&Image Management LTD.

Esta sociedada irlandesa era quem “efectivamente” de dedicou a exploração dos direitos de imagem de Ronaldo, sem que a sociedade das Ilhas Virgens Britânicas tenha desenvolvido nenhuma actividade.

Segundo o Ministério Público espanhol citado pelo El País esta concessão de direitos à sociedade irlandesa era "completamente desnecessária” e apenas visava “a montagem de um esquema para ocultar à administração tributária a totalidade dos encaixes financeiros obtidos pelo jogador com os direitos de imagem”

PUB

PUB