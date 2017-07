Vladimir Putin "encantado" por finalmente se encontrar com Donald Trump

A reunião bilateral mais aguardada da cimeira do G20 em Hamburgo já começou. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, fecharam-se para o seu primeiro encontro em pessoa, com “muito para discutir”, como escreveu o norte-americano no Twitter.

PUB

“Estou encantado por poder finalmente conhecê-lo. Espero que esta nossa reunião possa trazer bons resultados”, afirmou Vladimir Putin, citado pela Reuters. "Sr. Putin, é uma honra estar consigo", respondeu Donald Trump. Não responderam às perguntas que os jornalistas fizeram.

Na mesma sala, além dos tradutores, estiveram o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, que ao contrário dos dois presidentes, já se conheciam de anteriores reuniões sobre a guerra civil da Síria ou o desenvolvimento do programa nuclear da Coreia do Norte.

PUB

Dos dois lados do Atlântico, as expectativas quanto ao encontro foram significativamente reduzidas. Como notava a BBC, enquanto em Washington se sublinhava o potencial “perigo” de Trump exibir uma excessiva proximidade com Putin, em Moscovo os comentadores políticos escreviam que o objectivo era que ambos os líderes pudessem sair da reunião sem “piorar” o relacionamento entre os dois países.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Uma “sondagem” online lançado pela embaixada da Rússia no Reino Unido junto dos utilizadores do Twitter, e cujos resultados foram divulgados antes do encontro entre Trump e Putin, mostrava que 62% dos inquiridos esperava que da reunião resultassem “progressos”, contra 14% que antecipava um desentendimento entre os dois líderes. Os restantes 24% escolheram a terceira resposta disponível, considerando que o desfecho mais provável seria uma “pausa por causa da política interna norte-americana” – uma opção que remetia para a investigação em curso nos Estados Unidos à interferência russa na campanha presidencial e às alegadas ligações entre membros da equipa de Donald Trump e o Kremlin.

Antes de reunir com o líder norte-americano, Vladimir Putin encontrou-se com o novo Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que reconheceu um importante papel à Rússia em termos de uma saída diplomática para a crise de segurança na península coreana. Depois do último ensaio balístico de Pyongyang, que esta semana testou um míssil intercontinental, Vladimir Putin alertou para o risco de os diferentes actores regionais "perderem a compostura", e aconselhou "pragmatismo" na negociação com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Pelo seu lado, Donald Trump teve o seu primeiro face a face com o Presidente do México, Enrique Peña Nieto. Os dois falaram sobre o polémico muro na fronteira entre os dois países, que Trump insistiu será construído e pago pelo México – “absolutamente”, repetiu em Hamburgo. “Nem pensar”, garantiu Peña Nieto, que depois de cancelar uma visita oficial a Washington por causa desse assunto, afirmou que o mais importante é que o canal do diálogo entre os países vizinhos se mantenha aberto.

PUB

PUB