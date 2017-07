Número de facturas continua a subir mas a ritmo mais lento

O número de factura emitidas em Portugal voltou a registar uma subida durante o ano de 2016, mas o acréscimo foi mais moderado do que nos dois anos anteriores.

De acordo com o Relatório de Actividades Desenvolvidas de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras relativo a 2016 que foi entregue esta terça-feira pelo Governo aos deputados da Assembleia da República, foram emitidas e comunicadas no ano passado à Autoridade Tributária cerca de 5470 milhões de facturas. Este valor é 3,6% superior ao registado no ano anterior.

Desde a entrada em vigor do sistema e-Factura, em 2013, as taxas de crescimento anual no número de facturas emitidas tinha sido superior. Em 2014, a subida tinha sido de 7,5%, enquanto em 2015 tinha ascendido a 9,8%.

No que diz respeito especificamente às facturas emitidas a consumidores finais, o aumento registado em 2016 foi de 13,6%, uma subida bem superior à variação nominal do consumo privado. No entanto, também neste caso, se regista um abrandamento. Em 2014, o aumento tinha sido de 31,7%, e em 2015 de 52%, revelam os números publicados pelas Finanças.

