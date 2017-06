Bloco e PCP explicam o que querem em matéria de incêndios e reforma florestal

Uma delegação do Bloco de Esquerda (BE) reuniu-se hoje com o Governo para debater os recentes incêndios e a reforma florestal do país, com fonte bloquista a assegurar que da "longa reunião" surgiu "abertura" para acolher ideias do partido.

"Há abertura do Governo para propostas do Bloco que estão nos nossos três projectos de lei na comissão" de Agricultura e Mar, indicou à agência Lusa fonte bloquista, que falou depois de uma reunião de mais de duas horas com o Governo, um encontro presidido pelo primeiro-ministro, António Costa.

O BE tem, actualmente, três projectos de lei em debate na comissão parlamentar de Agricultura e Mar: um para a criação do banco público de terras agrícolas, outro que pede a constituição de unidades de gestão florestal e um terceiro que "estabelece um regime jurídico para as acções de arborização, rearborização ou adensamento florestal".

A Assembleia da República deverá votar até ao final da sessão legislativa, a 19 de Julho, o pacote florestal do Governo e os referidos projectos de lei do BE sobre o mesmo tema.

Medidas não precisam de legislação

O PCP agendou, pela hora do almoço, uma conferência de imprensa que se realizou na sede do partido para apresentação de um conjunto de propostas em torno das questões da floresta. Aí, os comunistas afirmaram que "se a reforma das florestas não está concretizada não é por qualquer capricho do PCP".

"Uma boa parte das medidas [a implementar ao nível da prevenção] não precisa de nova legislação, mas sim de meios humanos e recursos financeiros, alguns bastante avultados", disse João Frazão da Comissão Política.

Com Sónia Sapage

