Incêndio no Sul de Espanha dado como “controlado”

O fogo que lavra no Sul de Espanha foi dado como “controlado” na manhã desta terça-feira, segundo o El País. Isto significa que o incêndio florestal entrou na fase prévia da extinção definitiva, o que permite o regresso de todos os desalojados às suas habitações. O governo regional da Andaluzia aproveitou para agradecer às populações pelo comportamento exemplar que demonstraram.

Os técnicos dos serviços de bombeiros florestais da Andaluzia (Plano Infoca) sobrevoaram, esta terça-feira, a área de Donãna para comprovar que o perímetro afectado pelo incêndio é o mesmo que o de segunda-feira. Ou seja, a área ardida não sofreu alterações nas últimas horas. Cerca de 200 pessoas vigiaram a zona ardida, durante a madrugada de segunda-feira para terça-feira, para acautelar possíveis reacendimentos.

La dirección de extinción del Plan Infoca da por CONTROLADO a las 9.45 horas #IFMoguer, #Huelva. Pendientes de la superficie afectada pic.twitter.com/yOxhUupM1a — INFOCA (@Plan_INFOCA) 27 de junho de 2017

Os cidadãos que estavam realojados nos polidesportivos de Almonte e Moguer podem agora regressar a casa com total segurança. De acordo com a imprensa espanhola, a maioria das 800 pessoas desalojadas conseguia regressar às suas habitações ou locais onde passavam férias. Apenas 300 dormiram esta noite nas instalações públicas disponibilizadas para o efeito.

A conselheira da Justiça e do Interior da Andaluzia, Rosa Aguilar, manifestou esta manhã a sua gratidão "a todos os que participaram no combate aos incêndios nos últimos dias, visto que protagonizaram um excelente trabalho ao extinguir o fogo, e para agradecer a essa parte da população que estendeu a mão, desde o primeiro momento, aos efectivos para que o seu trabalho pudesse ser desenvolvido nas melhores condições".

A presidente do executivo regional da Andaluzia, Suzana Días, felicitou no Twitter o contingente de bombeiros no local. "O incêndio já está controlado. Estamos muito orgulhosos dos operacionais e agradecidos pelo vosso esforço", afirma.

El incendio ya está controlado. Muy orgullosos del operativo y agradecidos por vuestro esfuerzo. pic.twitter.com/E9JLV4cdie — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 27 de junho de 2017

Mais de 2000 pessoas foram desalojadas preventivamente na madrugada do passado domingo devido ao incêndio florestal em Moguer, Huelva (Sul de Espanha), perto do parque natural de Doñana.

O alerta para o incêndio foi dado às 21h30 locais de sábado passado (20h30 em Lisboa) e a gravidade do fogo levou à activação, no início da madrugada de 24 de Junho, do nível 1 do Plano de Emergência de incêndios florestais.

