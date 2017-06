Supremo dos EUA autoriza parte do veto à entrada de muçulmanos de Trump

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos vai pronunciar-se em definitivo sobre constitucionalidade do veto migratório no próximo Outono, mas até lá, e em quanto o debate legal prossegue, vai autorizar que entre em vigor uma versão limitada do decreto do Presidente norte-americano Donald Trump, que dificulta a entrada no país a cidadãos de seis países muçulmanos - Irão, Iémen, Líbia, Somália, Síria e Sudão.

A proposta de Trump, recorde-se, voltou a opor direitos fundamentais e segurança nacional no debate político e jurídico norte-americano.

Agora, o Supremo abre uma importante excepção, decretando que o fim à concessão de vistos a cidadãos de seis países de maioria muçulmana "não pode ser aplicada a estrangeiros que demonstrem de forma credível que mantêm um relacionamento de boa-fé com uma pessoa ou entidade nos Estados Unidos".

Quem não puder provar essa "relação de boa fé" - que pode ser, por exemplo, o facto de ter já familiares a residir nos EUA - poderá ser impedido de entrar no país. Essa proibição de entrada tem um carácter que se supõe temporário, justificado pela Casa Branca pela necessidade de uma revisão geral do processo de concessão de vistos a cidadãos de países considerados como tendo um alto risco de terrorismo - mas, à excepção da Síria, um país em guerra onde o Daesh se implantou e conquistou território, os atentados nos EUA não têm sido cometidos por naturais destes países.

O Supremo permite ainda que a proibição de entrada de refugiados nos EUA durante 120 dias seja também parcialmente posta em prática.

