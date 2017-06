Pedrógão: falhas graves no SIRESP duraram quatro dias

As primeiras falhas nas comunicações do SIRESP foram registadas às 19h45 de sábado, na zona de Pedrógão Grande. E só às 21h29 a Protecção civil solicitou à empresa que gere esta rede a mobilização de duas estações móveis para suprir as falhas detectadas - confirma a resposta da própria Autoridade Nacional de Protecção Civil ao primeiro-ministro, publicada esta sexta-feira. Pior: as duas carrinhas que poderiam ter substituído esta rede estavam avariadas. A da GNR estava inoperacional desde que sofreu um acidente (durante a visita ao Papa) e a da PSP estava também em reparação.

Os problemas, acrescenta o mesmo documento, acabaram por persistir no terreno até dia 20, na última terça-feira, quando o fogo no concelho de Góis obrigou à evacuação de dezenas de aldeias. Foram, portanto, quatro dias de problemas contínuos os que são descritos pela chamada "linha do tempo", a máquina que vai registando todas as ocorrências do incêndio que tirou a vida a 64 pessoas: "Neste contexto, poderá inferir-se que, desde as 19h45 minutos do dia 17 de Junho até ao dia 20 de Junho, se verificaram falhas na rede".

Para remediar a situação "foram utilizadas as comunicações de redundância", anota Joaquim Leitão, presidente da ANPC, garantindo que isso permitiu "assegurar as comunicações associadas à operação".

