Um escândalo chamado SIRESP

Dia 26 de Janeiro de 2013, notícia da TVI: “A rede de comunicações SIRESP, usada pelo INEM, polícias e bombeiros, falhou durante o temporal do último fim-de-semana. O socorro às populações vítimas do mau tempo, mas também de doentes urgentes, foi afectado. O SIRESP começou a falhar às 06h18. Às 15h00 de sábado sofreu uma interrupção de mais de duas horas. Os ventos vieram mostrar que polícias, bombeiros e profissionais de emergência médica não podem fiar-se na rede de telefones e de dados que os políticos compraram por 500 milhões de euros.”

Este é um exemplo. Há muitos mais. Ontem, vários jornais noticiaram que há menos de um ano, a 23 de Agosto de 2016, existiu uma nova “falha crítica” do SIRESP num incêndio no Sardoal. Antes disso, a 27 de Janeiro de 2014, a jornalista Ana Leal assinou uma badalada reportagem onde mostrava a ausência de sinal do SIRESP em garagens e em elevadores. Que os hospitais de Santarém, Torres Vedras e Viseu não o conseguiam utilizar. Que até em Lisboa, no Hospital São Francisco Xavier e no próprio aeroporto, não havia rede decente. Em quase todos esses locais, as equipas de emergência preferiam recorrer a telemóveis. Era mais fiável e mais eficaz. O SIRESP – Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança em Portugal – é uma rede que foi paga por valores absurdos para unificar todas as comunicações em casos de incêndio, tempestades ou terramotos. Funciona excelentemente, excepto em casos de incêndio, tempestades e – temo bem – terramotos.

O SIRESP voltou a falhar no incêndio de Pedrógão Grande. O Expresso Diário contou que existem quatro unidades móveis que podem ser activadas para responder a quebras do sistema, por destruição das torres fixas – que são mantidas, imaginem, pela Meo. Duas dessas unidades são ligeiras mas não dispõem de ligações por satélite. Restam duas unidades pesadas, uma mantida pela GNR, outra pela PSP. A que é mantida pela GNR estava indisponível: aquando da visita do Papa, há cinco semanas, danificou uma das antenas em Fátima, e pelos vistos as antenas de uma rede de emergência demoram tanto a ser arranjadas como as escadas rolantes da Baixa/Chiado. Sobrava a unidade da PSP – e lá foi ela. Chamada às 23 horas de sábado só conseguiu restabelecer as comunicações às oito horas de domingo. É isto o SIRESP.

Há duas coisas que falta apurar: 1) a dimensão do apagão, e até que ponto ele pode estar implicado na tragédia da EN236; 2) porque razão o sistema continua a falhar perante a complacência geral (só faltou ao comandante Vítor Vaz Pinto agradecer publicamente ao SIRESP por falhar pouco tempo de cada vez). Isto, pelo menos, já está apuradíssimo: a PPP SIRESP, um consórcio envolvendo a SLN (actual Galilei, 33%), a PT (30%) e a Motorola (15%), é um escândalo nunca devidamente apurado da nossa democracia. Em 2005, o ministro da Administração Interna Daniel Sanches – que trabalhava para a SLN antes de integrar o governo – e o ministro das Finanças Bagão Félix adjudicaram o negócio por mais de 500 milhões de euros, três dias depois de Pedro Santana Lopes perder as eleições para José Sócrates. Num primeiro momento, António Costa, ministro da Administração Interna de Sócrates, travou a adjudicação, mas acabou por fechar o negócio por 458 milhões. Juntando-lhe as despesas de operação e manutenção são 600 milhões de euros até 2021 por um sistema miserável. Acham mesmo que esta tragédia não tem implicações políticas? Claro que tem. E não são poucas.

