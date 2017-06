Sevdaliza e Anna Meredith em destaque nos Concertos L da Madeira

Uma das cantoras-revelação do ano corrente, a holandesa de origem iraniana Sevdaliza, e outra cantora-revelação do ano passado, a inglesa Anna Meredith, são dois dos destaques da programação dos Concertos L, uma iniciativa da unidade hoteleira e espaço cultural Estalagem da Ponta do Sol, que decorre todos os anos, entre Julho e Setembro, naquela pequena vila da Madeira.

PUB

A cantora e compositora Sevdaliza irá mostrar, a 5 de Agosto, em estreia portuguesa, o álbum deste ano Ison, um dos mais aclamados nos terrenos mais alternativos do R&B, da soul e das linguagens pós-hip-hop. Por vezes colocada ao lado de FKA Twigs ou James Blake, faz parte de uma geração que cresceu a ouvir os mais diversos géneros de música, sendo capaz de apresentar a sua própria síntese, envolvida por atmosferas erotizantes.

Uma reconhecida compositora clássica, Anna Meredith transformou-se no ano passado numa das figuras mais celebradas da pop mais livre, graças ao álbum Varmints, que explora diálogos entre electrónica, pop e clássica, ou entre o orquestral, o analógico e digital. Nada de inusitado para quem já andou pela música de câmara, compôs sinfonias para orquestra e lançou registos de sensibilidade pop. Estará na Madeira a 12 de Agosto.

PUB

Outro nome confirmado, a 16 de Setembro, são os suecos Wildbirds & Peacedrums, um duo para percussão e voz, que é capaz de com poucos recursos criar discos de cunho experimental e concertos de intensidade memorável. Entre a pop, alguma folk e algum jazz, a sua música nunca chega a formar um corpo coerente. A sua sonoridade inclassificável, criada a dois, mais parece concebida por uma verdadeira orquestra, tal a profusão de elementos que se vão cruzando em cada uma das canções.

A série de concertos terá início a 1 de Julho com mornas e coladeiras pela voz da cantora cabo-verdiana Ceuzany, sendo o resto da programação completado por nomes portugueses, entre consagrados e a despontar, e pelo brasileiro Silva com a sua banda, que apresentará o álbum Silva Canta Mariza a 19 de Julho. Sérgio Godinho apresenta-se, a 16 de Agosto, num concerto para voz e piano, acompanhado por Filipe Raposo. Outra parceria, desta feita com vista para o jazz, é a do contrabaixista Carlos Bica com o guitarrista André Santos, a 23 de Agosto. Pelas margens do jazz mais livre andará o projecto Volúpia das Cinzas, a 26 de Julho, formação orquestrada pelo baterista Gabriel Ferrandini, acompanhado por dois cúmplices, o contrabaixista Hernani Faustino e o saxofonista Pedro Sousa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com álbum novo acabado de lançar, o duo português Ermo entra em acção a 8 de Julho, enquanto outros representantes da mais nova e estimulante música feita em Portugal, os Best Youth, tocarão a 30 de Agosto. A 6 de Setembro a voz de Cristina Branco far-se-á ouvir nas canções do álbum Menina (2016), enquanto a 23 do mesmo mês as Senõritas, ou seja Mitó Mendes e Sandra Baptista, conhecidas de outras aventuras (dos Sitiados aos Naifa), encerrarão esta série de concertos.

Os Concertos L, que decorrem num jardim situado a 80 metros de altura do centro da vila, começaram com pequenos ciclos em 2008, tendo desde então primado pelas estreias absolutas na Madeira – e em alguns casos no plano português – com a aposta a ser feita prioritariamente em novas tendências dos diversos géneros musicais, tendo por ali passado nos últimos anos nomes como Weyes Blood, THEESatisfaction, Bianca Casady (CocoRosie), Thurston Moore, Dirty Beaches, CTM, Juana Molina, Linda Martini ou Mão Morta.

PUB

PUB