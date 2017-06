Tribunal obriga BIC a mudar de marca até ao final do mês

O BIC Portugal, liderado por Fernando Teixeira dos Santos, vai ser obrigado a mudar de marca e de imagem até final do mês, por decisão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL). A decisão do Tribunal decorre de uma acção colocada pelo BiG - Banco de Investimento Global, onde esta instituição alegou existirem similitudes de imagem e de marca. Um processo que colocou a sociedade de advocacia PLMJ na mira do seu cliente, o BIC Portugal, por não ter assegurado o recurso daquela decisão para o Supremo.

PUB

A guerra entre o BiG e o BIC Portugal tem seis anos e culminou a 27 de Janeiro deste ano com o trânsito em julgado da sentença do TRL que deu razão à decisão da primeira instância, o Tribunal da Propriedade Intelectual, e que obriga o BIC Portugal a abster-se de usar a sua actual marca a partir de 27 de Junho.

Três meses depois, em Abril, e quando o processo parecia já estar encerrado, a PLMJ veio dizer que afinal tinha apresentado recurso do acórdão para o Supremo, o que fez por fax, mas o documento não foi recepcionado devido a falhas no equipamento técnico judicial. E, por esta razão, solicitava ao tribunal a anulação da sentença. A resposta chegou em Maio, com um pedido do BiG para o tribunal fazer as “diligências necessárias” para apurar a verdade dos factos reportados pela PLMJ e daí extrair “todas as legais consequências”. Passados cinco dias, a 17 de Maio, a PLMJ manifestava intenção de deixar cair o pedido de anulação.

PUB

“Não temos comentários a fazer, o processo [diferendo com o BIC Portugal] foi entregue aos advogados e é matéria reservada.” Esta foi a resposta oficial da instituição liderada por Carlos Rodrigues quando inquirida pelo PÚBLICO sobre o diferendo.

Por seu turno, Teixeira dos Santos assegurou que o BIC Portugal mudará de imagem até 27 de Junho, como deliberado pelo tribunal. Confrontado com a existência de um eventual lapso da PLMJ, por não ter sido apresentado recurso do acórdão, como era, aliás, a sua expectativa, o presidente do banco observou: “Os factos são os factos e não tenho mais nada a acrescentar”.

E avançou que “pediu explicações à PLMJ, que foram devidamente esclarecidas” e “não vemos razões para não continuar a confiar” na sociedade de advogados. A PLMJ argumenta que interpôs recurso por fax, mas o equipamento do tribunal estava avariado e não o recepcionou.

Já quando confrontado com uma reclamação da nulidade do acórdão, realizada pela PLMJ três meses depois de a sentença ter transitado em julgado, e de o BiG ter requisitado ao tribunal que apurasse se a sua fundamentação correspondia à verdade, Teixeira dos Santos mostrou-se surpreendido: “Desconheço as duas iniciativas.”

BIC compra BPN

A guerra judicial entre estes dois pequenos bancos ameaça tornar-se um caso de estudo. Uma guerra que ganhou fôlego no Verão de 2011, quando o banco luso-angolano adquiriu o BPN por 40 milhões de euros e alargou a sua rede comercial de seis para 216 agências. Uma guerra que poderia ter terminado mais cedo.

É que a 4 de Maio de 2012, a equipa de Carlos Rodrigues dirigiu-se por email a Maria Lúcia Leitão, do Banco de Portugal, a sugerir que o supervisor interviesse para evitar a escalada de conflitos que se antecipava, em resultado das similitudes de marcas.

Criado uma década antes do concorrente, o BiG observava que se multiplicavam os incidentes de conflitualidade com consequências graves para a instituição. Episódios potenciados pela conjugação de dois factores: a maior cobertura do território por parte do BIC Portugal, mantendo a sua actual identidade.

Um banco que começou online Carlos Rodrigues é o fundador e presidente executivo do Banco de Investimento Global (BiG) que iniciou a actividade a 1 de Março de 1999, através dos canais digitais e já com a sua actual imagem, alvo de retoques em 2015. Só em 2006 é que o banco avançou para a ampliação da sua rede comercial com a abertura de 17 agências. O BiG é detido por 140 accionistas, a maioria portugueses. Os três maiores investidores são para além de Carlos Rodrigues, António Rodrigues, dono da Simoldes, e a Adger, de Paula Bullosa (filha do empresário da área petrolífera Manuel Bullosa). Em 2016, o BiG apresentou um lucro de 43 milhões de euros, menos 31,5 milhões do que o apurado no exercício anterior. No processo que moveu contra o seu concorrente, o BIC Portugal, foi defendido pelo gabinete de Pinto Ribeiro & Associados. Tal como o BIC Portugal não é cotado.

E quando as instâncias judiciais se pronunciaram de forma definitiva sobre as divergências entre os dois concorrentes, extraíram uma conclusão: “não há notícia” de que o Banco de Portugal tenha dado “seguimento” ao pedido do BiG.

Mesmo antes de avançar com a acção judicial contra o BIC Portugal, Carlos Rodrigues deu outro passo e procurou o então líder do BIC, Mira Amaral, que seria substituído (por razões de idade), em 2016, por Teixeira dos Santos, na presidência executiva do banco luso-angolano.

Só depois, a 13 de Agosto de 2012, é que a estratégia de bastidores se torna do domínio público. Em entrevista ao PÚBLICO, o banqueiro do BiG acusou o BIC Portugal de ser uma "cópia”. E Mira Amaral reagiu com violência: Carlos Rodrigues anda distraído. “[Rodrigues] telefonou-me há uns tempos a reclamar que tínhamos um logo idêntico ao do BIG e eu disse-lhe que ele tinha acordado tarde, pois desde 2008 que temos esta imagem. E a conversa ficou assim.”

E nos cinco anos seguintes os dois banqueiros optaram pela via da discrição dos tribunais a arriscar passar o tempo a dirimir o conflito nas páginas dos jornais.

A primeira acção em tribunal

E foi assim que a 28 de Junho de 2013, Carlos Rodrigues solicitou ao Tribunal de Propriedade Intelectual que obrigasse o BIC Portugal a mudar de sinalética, de nome e de lettering. Um desentendimento que vai envolver duas sociedades de advocacia: a JP Pinto Ribeiro & Associados contra-atacou pelo BiG, enquanto a PLMJ defendeu o BIC Portugal. E tudo o que aqui se vai relatar ou foi confirmado pelos próprios, ou consta dos documentos que podem ser consultados.

Um banco que cresceu com o BPN O BIC Portugal é liderado desde meados de 2016 pelo ex-ministro Fernando Teixeira dos Santos. Criado em Janeiro de 2008, com três grandes accionistas Isabel dos Santos, Américo Amorim e Fernando Teles (à frente do BIC Angola), teve como primeiro presidente Luís Mira Amaral. Foi criado para trabalhar como banco universal, objectivo que foi reforçado com a aquisição, em 2012, do BPN por 40 milhões de euros. Esta operação permitiu alargar a sua rede comercial de sies balcões, para mais de 200 espalhados por todo o país. A sua estrutura accionista é idêntica à da casa-mãe, o Banco BIC Angola, lançado em 2005, três anos antes. A sua identidade corporativa, que irá agora alterar, foi replicada da do BIC Angola. Em 2016, apresentou prejuízos de 22,7 milhões de euros, em resultado da reestruturação da dívida da Portugal Telecom (PT), que obrigou a registar imparidades de quase 40 milhões. Tal como o BiG não é cotado. A PLMJ foi a sociedade contratada para defender o BIC Portugal no processo.

Na sua defesa, o BiG sustenta que no sistema financeiro há “uma prática enraizada”, entre os consumidores, de identificação com os bancos “pelas suas siglas”. E que tendo os dois grupos a mesma cor, o vermelho, e aspectos gráficos e fonéticos semelhantes, pedia ao tribunal que proibisse o BIC Portugal de continuar a usar o seu sinal, em todas as suas componentes.

Por seu turno, o BIC Portugal alegou que, ao ser criado em 2008, se limitou a replicar a imagem da casa-mãe, que tem sede em Luanda. E, entre outros pontos, estranhava que Carlos Rodrigues tivesse levado cinco anos, em 2013, a contestar judicialmente, algo incompreensível.

A primeira dor de cabeça para Mira Amaral ia chegaria dois anos depois quando, a 31 de Dezembro de 2015, o Tribunal de Propriedade Intelectual veio deliberar no sentido de obrigar o BIC Portugal de se abster de usar o nome e a imagem.

A 22 de Janeiro de 2016, a PLMJ recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa do acórdão da primeira instância que considera ferido de erros de interpretação “das normas jurídicas aplicáveis ao caso”.

Em Abril desse mesmo ano, com o fundamento de que o BiG se sente na obrigação de se diferenciar do BIC Portugal, Carlos Rodrigues avança com uma campanha publicitária. E o sinal Banco BiG passa apenas a BiG e a letra “i” emagrece. Para minimizar os investimentos, Carlos Rodrigues solicita ao tribunal que aplique ao rival uma sanção pecuniária, com valor a determinar.

PLMJ não comenta relação com cliente O PÚBLICO enviou várias perguntas à PLMJ — que tem como principal rosto José Miguel Júdice — sobre a sua actuação no processo que colocou o BiG e o BIC em confronto. Da sociedade recebemos a seguinte resposta: “Nos termos da lei, os advogados e as sociedades de advogados estão obrigados a guardar segredo profissional no que respeita a todos os factos cujo conhecimento lhes advenha do exercício das suas funções ou da prestação dos seus serviços. Em conformidade, a PLMJ entende não dever comentar quaisquer incidências processuais relativas a este ou outros assuntos em que esteja ou possa ter estado envolvida. Gostaríamos, em todo o caso, de sublinhar que, entre a PLMJ e os seus Clientes – em particular aqueles com quem mantém uma ligação profissional duradoura – existe uma relação fundada na confiança recíproca. É essa relação de confiança que nos tem permitido e continuará a permitir estar na primeira linha da defesa dos direitos e interesses dos nossos Clientes e do respeito escrupuloso da lei”.

Finalmente, a 7 de Dezembro de 2016, o Tribunal da Relação pronunciou-se. E confirma a decisão da primeira instância: O BIC Portugal deve ser rebaptizado. Isto, porque acompanha a tese do BiG de que “o risco de confundibilidade entre marcas e sinais”, não só “existe” como “é muito mais do que um risco, é uma confusão real e efectiva que tem vindo a ocorrer com frequência”, nos “mais diversos quadrantes e sectores, com consequências gravosas” para o requerente.

Todavia, o BIC Portugal não terá de ressarcir monetariamente o banco de Carlos Rodrigues por, nomeadamente, não se ter verificado dolo ou uma intenção deliberada de o prejudicar. O tribunal admite que o BiG possa ter sofrido uma depreciação patrimonial pelos investimentos realizados para se distanciar do concorrente, uma perda que tem condições de suportar.

E o tribunal termina a conceder 180 dias, mais dois meses do que o estipulado pela primeira instância, para o BIC Portugal mudar de identidade. A PLMJ teria até 24 de Janeiro de 2017 para recorrer para o Supremo, ainda que o pudesse fazer por mais três dias, mas mediante pagamento de multa diária. Se não requeresse, o acórdão do tribunal transitava em julgado em 27 de Janeiro de 2017, ou seja, tornava-se irreversível.

Teixeira dos Santos surpreendido

É a partir daqui que tudo se vai embrulhar. O ex-ministro das Finanças Teixeira dos Santos tinha, entretanto, assumido o cargo de CEO do BIC Portugal e a sua expectativa é que a PLMJ tivesse apelado no prazo. Em cima da mesa, estava por exemplo, ganhar tempo para concretizar as mudanças.

A 2 de Fevereiro, quando já não era possível ao BIC Portugal interpor recurso para o Supremo, Nuno Lucas, advogado do BiG, contactou o Tribunal da Relação de Lisboa. E segundo evocou, foi esclarecido que a PLMJ não tinha apresentado recurso nem por fax, correio electrónico ou tradicional.

O mesmo advogado narrou que, nesse mesmo dia, também contactou a PLMJ que lhe terá confirmado a comunicação do tribunal: o BIC Portugal não recorrera do acórdão. Nuno Luca relatou que a informação lhe foi reportada por Filipa Nunes Dias, da PLMJ, durante uma conversa telefónica de mais 17 minutos. De seguida, o mesmo advogado dirigiu-se por email ao cliente, o BiG, a dar conta de que o processo chegara ao fim.

E assim aconteceu. A 23 de Fevereiro o tribunal de 1ª Instância notificou os advogados e o assunto ficou arrumado. A realidade era, no entanto, outra. Como provam os equívocos que daí em diante se desencadeiam.

A 9 de Março de 2017 as primeiras páginas dos jornais dão destaque às celebrações do primeiro ano de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém. E esse é também o dia em que Carlos Rodrigues percebeu que à administração do BIC Portugal podia estar a faltar informação.

Ao chegar, ao início da manhã dessa quinta-feira, à avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa, onde funciona a sede do BIC Portugal, para tomar o pequeno-almoço a convite de Teixeira dos Santos, o presidente do BiG arrumara as luvas de boxe. Estava convencido de que a refeição selaria a paz entre os dois bancos.

Hora e meia de conversa pode servir para muita coisa e, durante o encontro, os dois banqueiros abordam sobretudo assuntos de política económica. A dada altura, Teixeira dos Santos mostrou a Carlos Rodrigues “uns desenhos” de “uma “projectada mudança de imagem” de “Banco BIC para Banco BIC Português, aventando mesmo a possibilidade de ser retirada a expressão Banco”.

O que levou Carlos Rodrigues a contestar: “A mudança não é mudança nenhuma, pois o principal problema é a confundibilidade fonética” das designações. E ouviu Teixeira dos Santos dizer que iria cumprir as ordens do tribunal, mas que o BIC tinha apresentado recurso a pedir alargamento do prazo para proceder à mudança de imagem. Ao que Rodrigues contrapôs, atirando para cima da mesa de Teixeira dos Santos com um detalhe, mas muito relevante: “Os meus advogados transmitiram-me que o acórdão já transitou em julgado” há dois meses, não pode haver recurso.

Nessa quinta-feira, ao sair da sede do concorrente, o presidente do BiG partia com a convicção de que Teixeira dos Santos estava seguro de que ao Supremo tinha chegado um recurso, designadamente, para prolongar prazos. E não descartou a possibilidade de ele próprio, Carlos Rodrigues, estar equivocado. Cabia-lhe agora a ele pedir aos seus advogados, a Pinto Ribeiro & Associados, esclarecimentos adicionais. E foi o que fez nessa mesma tarde de 9 de Março.

Daí a quatro dias, com o fim-de-semana passado, o banqueiro do BiG telefonou a Teixeira dos Santos para lhe reiterar o que lhe havia transmitido durante o pequeno-almoço: “Os meus advogados voltaram a confirmar junto do tribunal que não existe qualquer recurso pendente e a PLMJ já nada pode fazer.”

No mês seguinte, a 7 de Abril, Teixeira dos Santos apareceu a fazer declarações públicas que deixam as hostes do BiG mais perplexas. Ao ser confrontado pelo jornal digital Eco com o acórdão do tribunal da relação de Lisboa, o presidente do BIC Portugal “confirma”, mas evidencia que “ [a sentença] é passível de recurso e já recorremos. Aguardamos o resultado.” E o Eco intitulava: o “BIC recorreu da decisão”.

E a 10 de Abril Carlos Rodrigues deu novo passo em diante. E pediu ao tribunal cópia da certidão a atestar “que a sentença transitou em julgado em 27/01/2017”, que endereçou a Teixeira dos Santos. A partir dali os dois banqueiros não se voltarão a cruzar.

Enquanto decorriam as movimentações de bastidores aqui relatadas pelo PÚBLICO, na tentativa de se proteger, o BIC Portugal dirigiu-se ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial para pedir o registo do sinal BancoBIC, com e sem o logo da árvore.

Ao tomar conhecimento da iniciativa, Carlos Rodrigues classificou-a de muito hostil e fez o óbvio: contestou-a junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial “por possibilidade de ocorrência de actos de concorrência desleal.”

PLMJ pede nulidade da sentença

Finalmente, a 27 de Abril, a PLMJ veio tomar uma posição que surpreendeu ao invocar a nulidade da sentença (a obrigar o seu cliente a abster-se de usar a marca BIC) por omissão da secretaria do Tribunal da Relação de Lisboa da recepção do recurso. Um documento que garantiu ter remetido, a 1 de Fevereiro, para aquela instância, acompanhado “dos comprovativos dos pagamentos da taxa da justiça e das multas devidas”.

Na interpelação, a PLMJ adiantou que o recurso do BIC Portugal, de 46 páginas, fora expedido ao final da tarde de 1 de Fevereiro para o telefax do tribunal da relação de Lisboa, com a indicação de que o original seria despachado por correio nos dias seguintes. E declara que a emissão do fax teve resposta de ok.

Ora, os tribunais não são como as redes socias, onde os que mais podem são os que gritam mais alto e por mais tempo. Nos tribunais contam os factos. E é com base em factos que se tomam as decisões. E o tribunal alega que o recurso não chegou por nenhuma via: nem por fax, nem por email, nem por correio tradicional.

Em todo o caso, a PLMJ lembra que a documentação pode não ter sido recepcionada devido a “problemas técnicos imputáveis ao equipamento” do tribunal. E para sustentar o argumento, a sociedade de advogados anexa uma nota assinada por um técnico dos serviços judiciais a confirmar que “o aparelho” do Tribunal da Relação de Lisboa esteve “avariado por períodos intermitentes durante o primeiro trimestre do ano”.

A batalha pela interdição do uso da marca BIC Portugal tinha, portanto, passado e já se perfilava uma outra. Com as desconfianças a acentuarem-se, o BiG vai protestar junto do tribunal dos fundamentos do pedido de nulidade.

A Pinto Ribeiro & Associados contrapõe que se o fax destinatário, o do tribunal, se encontrasse realmente avariado ou desligado, o emitente [a PLMJ] teria recebido nota de “ocupado” ou de “erro de envio”, e nunca de “ok” [de ter sido recebido] como cita a defesa do BIC Portugal. E Nuno Lucas adianta que o seu cliente, o BiG, teria de ser notificado oficialmente e também não foi.

O mesmo advogado evoca o telefonema de 2 de Fevereiro, quando Filipa Nunes Dias, da PLMJ, lhe disse que o BIC não metera recurso. E à reclamação juntou factura pormenorizada da MEO com as suas comunicações desse dia. E Nuno Lucas até fez mais: incorporou uma acção de condenação da PLMJ ao pagamento de uma indemnização a um cliente, por ter falhado a entrega de um recurso e, assim, ter impedido os antigos donos da empresa de celulose Portucel, em Vila Velha de Ródão, de ganhar o processo. Um caso polémico divulgado em 2012 pela comunicação social.

A 12 de Maio, Nuno Lucas requereu ao Tribunal da Relação de Lisboa que “determine a realização de todas as diligências necessárias ao apuramento da verdade material sobre a factualidade invocada pelo réu BIC Portugal e que dela sejam extraídas todas as legais consequências, nomeadamente, a demonstração da sua falta de veracidade.” Para o BiG a PLMJ “só de pode queixar da sua inércia”.

PLMJ desiste do processo

Apenas cinco dias depois, a 17 de Maio, a PLMJ estava novamente a encaminhar-se para o tribunal, mas desta vez pedia que este se “digne” a “dar sem efeito” a reclamação de nulidade do acórdão que apresentara a 27 de Abril de 2017. E a reclamação, com pedido de averiguações, enviado à mesma instância pelo BiG esvaziava-se.

Já este mês, a 6 de Junho, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial pronunciou-se e confirmou “a forte semelhança gráfica, fonética e figurativa entre as duas marcas (“apenas dista numa letra de sinal anterior”). E daí deduziu que não podia aceitar o pedido de registo da marca BancoBIC por poder originar “concorrência desleal”, ainda que reconhecendo que a intenção do BIC não fosse essa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O calendário está a correr e dentro de uma semana, a 27 de Junho, o BIC Portugal terá de se apresentar ao mercado com outra farda. E tudo indica que é o que irá fazer para escapar à multa diária de 5 mil euros.

Para um alto quadro do grupo liderado por Teixeira dos Santos, e próximo deste gestor, o processo não correu bem e gerou desconforto ao mais alto nível em relação à intervenção da PLMJ, que tem como rostos, por exemplo, José Miguel Júdice, Luís Sáragga Leal, Francisco Oliveira Martins, Luís Pais Antunes ou Nuno Morais Sarmento. No entanto, o BIC vai continuar a trabalhar com o maior escritório de advocacia nacional, mas fará um acompanhamento mais detalhado da sua acção. Na melhor das hipóteses o tema ficou arrumado, mas as dúvidas sobre o que se passou vão persistir por mais algum tempo.

O PÚBLICO enviou várias questões à sociedade PLMJ sobre a sua partipação no processo, mas até ao final da edição não obteve resposta.

PUB

PUB