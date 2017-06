Segurança Social alerta para “falsas visitas” de técnicos às vítimas do incêndio

O Instituto de Segurança Social (ISS) alertou, nesta terça-feira, que detectou situações de indivíduos que se fazem passar por técnicos daquele organismo e que estão a contactar as populações de Pedrógão Grande e de Góis.

Num comunicado, o instituto alerta que, “apesar do momento de infortúnio que se vive, causado pelos incêndios de Pedrógão Grande e Góis, o Instituto da Segurança Social tem conhecimento de que existem situações de falsas visitas de indivíduos no terreno que se fazem passar por técnicos da Segurança Social”.

E avisa as populações que “os técnicos da Segurança Social no terreno estão devidamente identificados”.

Os técnicos da Segurança Social fazem parte das equipas multidisciplinares que estão a apoiar as populações das áreas mais afectadas pelos incêndios e que se têm deslocado às localidades mais isoladas com o apoio dos carteiros dos CTT, que têm um maior conhecimento do terreno.

Na sequência dos incêndios que desde sábado afectam o interior do país, a Segurança Social montou vários pontos de apoio nos distritos de Leiria e de Coimbra.

No distrito de Leiria:

Castanheira de Pera: Santa Casa da Misericórdia de Castanheira de Pera, Lar de São José e Lar de São Domingos (novo local)

Figueiró dos Vinhos: Pavilhão Gimnodesportivo

Pedrógão Grande: Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande

Ansião: Bombeiros Voluntários

Avelar: Bombeiros Voluntários de Ansião (mudança de local)

No distrito de Coimbra:

Góis: Residência do Estudante, em frente aos Bombeiros (novo local)

O ISS lembra ainda que pode ser contactada a Linha Nacional de Emergência Social (LNES), através do número gratuito 144, para mais informações sobre os locais onde está a ser prestado o apoio.

