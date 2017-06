Google homenageia vítimas do incêndio em Pedrógão

As homenagens às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande chegaram ao mundo digital. Quem entra no motor de pesquisa do Google, não vê hoje um doodle mas antes um símbolo de luto, em homenagem às vítimas do incêndio em Pedrógão Grande.

PUB

Além do Google, o portal de partilha de vídeos, YouTube, também colocou um laço preto em solidariedade com Portugal.

PUB

Um grande incêndio em Pedrógão Grande causou “a maior tragédia” dos últimos anos em Portugal, como lhe chamou o primeiro-ministro António Costa: morreram 62 pessoas e 62 ficaram feridas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O maior incêndio localiza-se no concelho de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, que deflagrou na tarde de sábado, encontrando-se a ser combatido por 1102 operacionais, 343 viaturas e três meios aéreos, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil.

#PrayForPortugal

Até o Google e o YouTube estão de luto pelas vitimas...

Nós vamos conseguir dar a volta... ???????? pic.twitter.com/WdH7fuCDOF — O Sem Rumo ?? (@jorgealeluia01) 18 de junho de 2017

até o youtube está de luto :( pic.twitter.com/NAXRpzahgg — MFPC ?? (@c0rrr3ia) 18 de junho de 2017

PUB

PUB