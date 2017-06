Reunião para discutir integração de precários no Estado adiada

O Ministério das Finanças adiou as reuniões com os sindicatos onde se iria iniciar a discussão de um documento com as linhas gerais da integração dos precários no Estado. Os encontros estavam marcados para esta segunda-feira à tarde, mas foram adiadas por coincidirem com o segundo de três dias de luto nacional pelas vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande.

PUB

Os encontros estão reagendados para a próxima quinta-feira, dia 22, adiantou ao PÚBLICO o Ministério das Finanças.

De acordo com o documento de trabalho que vai ser discutido e a que o PÚBLICO teve acesso a regularização das situações de precariedade será concretizada por “procedimento concursal, restrito a quem preencha as condições definidas”. O processo, refere o mesmo documento que ainda está sujeito a alterações, será semelhante ao levado a cabo em 1996/1998, quando cerca de 40 mil trabalhadores a recibos verdes foram integrados no Estado. Aos concursos só terão acesso os precários que asseguram funções permanentes há pelo menos três anos e desde que passem no crivo das comissões de avaliação.

PUB

No caso dos desempregados que asseguraram necessidades permanentes nos serviços e organismos públicos ao abrigo de contratos emprego-inserção, serão abrangidos todos os que estiveram nessas condições de 2014 em diante.

PUB

PUB