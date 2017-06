Mestrados em Finanças da Nova, Católica e ISCTE entre os 60 melhores do FT

Os mestrados em Finanças das universidades portuguesas Nova, Católica e ISCTE estão entre os 60 melhores do mundo para o jornal Financial Times, numa lista liderada pela EDHEC Business School, de Paris.

O mestrado da Nova Business School, em 19.º lugar, é o mais bem cotado dos cursos portugueses e sobe cinco lugares em relação a 2016.

A instituição de ensino superior portuguesa afirma em comunicado que em Setembro deste ano vai ter 246 alunos de mestrado, 41% dos quais oriundos de outros países.

A Universidade Católica está pela primeira vez na lista divulgada esta segunda-feira, colocando-se no 26.º lugar graças a indicadores como a média salarial dos alunos, taxa de empregabilidade e percentagem de professores internacionais.

O mestrado do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa também figura pela primeira vez na lista, situando-se no 40.º lugar, e a instituição afirma que se trata de um reconhecimento do esforço para a internacionalização do curso.

Entre os factores que contribuíram para a entrada na lista está o progresso na carreira conseguido pelos seus alunos, o 5.º mais rápido dos 60 cursos analisados.

