Atirador dispara contra várias pessoas perto do Congresso americano

Um atirador baleou várias pessoas durante um treino da equipa de basebol do Congresso norte-americano, a cerca de dez quilómetros do edifício que alberga a Câmara dos Representantes e o Senado. Uma das pessoas atingidas é Steve Scalise, congressista do Partido Republicano.

#BREAKING Shooting at Congressional baseball practice. Scalise hit. Other staffers hit. Gunmen with rifle — Chad Pergram (@ChadPergram) June 14, 2017

