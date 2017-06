Salvador Sobral está a trabalhar no novo álbum

Salvador Sobral encontra-se em estúdio a preparar o segundo álbum. A notícia chegou via vídeo, publicado no Instagram, onde se pode ver o vencedor do festival da Eurovisão entoando alguns versos daquilo que será um single integrante do próximo trabalho.

A acompanhar a voz de Sobral estava ao piano o venezuelano Leo Aldrey, músico que o português conheceu quando foi para Barcelona estudar na escola Taller de Músics. Aldrey acabou também por co-produzir o primeiro álbum de Salvador Sobral.

O Leo Aldrey já está em Lisboa a trabalhar com o Salvador Sobral no novo disco. Aqui fica um registo de um dos originais que o integrarão! #newalbum #workinprogress Uma publicação partilhada por Sal Sobral (@salvadorsobral.music) a Jun 14, 2017 às 7:04 PDT

Salvador Sobral tem esgotado salas de espectáculo por todo o país, onde tem pisado palco para apresentar o seu primeiro trabalho, Excuse Me, lançado em 2016.

O cantor tem actuação marcada para o festival Super Bock Super Rock, no da 13 de Julho, onde se vai apresentar ao lado do pianista Júlio Resende, num projecto conjunto de homenagem a Fernando Pessoa – Alexander Search.

