Anote esta data: Salvador no Super Bock Super Rock a 13 de Julho

É mais um palco para pisar. Salvador Sobral estreia-se no Super Bock Super Rock com o seu projecto de rock electrónico, no primeiro dia do festival, que acontece entre 13 e 15 de Julho, no Parque das Nações. O vencedor da Eurovisão subirá ao palco EDP ao lado do pianista Júlio Resende, que completa o projecto musical Alexander Search.

PUB

Com uma inspiração bem portuguesa, os dois músicos levam para o palco lisboeta a interpretação de poemas do poeta Fernando Pessoa, sob um dos seus heterónimos: Alexander Search.

A banda actuará no mesmo dia que Red Hot Chili Peppers, que tocam no palco principal. Nesse dia será ainda possível ouvir Capitão Fausto, The New Power Generation Featuring Bilal, The Orwells, Tuxedo, Manuel Fúria e os Naúfragos e Boogarins.

PUB

A data foi confirmada ao PÚBLICO por fonte oficial da produtora Música no Coração, que organiza o festival de Verão. Desde que entrou no Festival da Canção que a procura pelos seus concertos tem aumentado, mas depois de vencer a final da Eurovisão a popularidade da música de Salvador Sobral esgotou os concertos agendados.

PUB

PUB