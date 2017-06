Sessions e as suspeitas de conluio com russos: “É uma mentira detestável"

“Uma mentira detestável e horrível”. Foi assim que o procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, qualificou a ideia de que possa ter participado num conluio com russos para prejudicar a campanha de Hillary Clinton nas eleições presidenciais de 2016.

“Nunca me encontrei nem tive qualquer conversa com funcionários russos ou estrangeiros tendo em vista qualquer tipo de interferência com qualquer campanha ou eleição nos Estados Unidos”, declarou Sessions, durante a sua audição no Senado norte-americano, que ainda decorre. “Além disso, não tenho conhecimento de qualquer conversa desse tipo de alguém ligado à campanha de Trump”, acrescentou o procurador-geral (equivalente a ministro da Justiça), que se afastou da investigação às alegadas ingerências russas, depois de ter omitido encontros com o embaixador da Rússia nos EUA.

“Qualquer sugestão de que eu participei num – ou que tive conhecimento de um – conluio com o Governo russo para prejudicar o nosso país, que servi com honra durante 35 anos, ou para minar a integridade do nosso processo democrático, é uma mentira detestável e horrível”, disse Sessions.

A audição do procurador-geral, padrinho intelectual de Donald Trump, é aguardada com grande expectativa, já que é o mais importante membro da administração do actual Presidente envolvido na polémica das alegadas ingerências russas.

