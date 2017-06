Altice avança para a Bolsa de Nova Iorque

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a Altice fixou o intervalo de preços para a estreia da Altice USA em bolsa entre 27 e 31 dólares por acção, para um total de 46,6 milhões de acções que estarão à venda durante a operação. Valores que avaliam a empresa - que agrupa as operadores de cabo Cablevision e Suddenlink - entre 1260 e 1444 milhões de dólares.

Segundo explica a dona da Portugal Telecom e Meo - marcas que irão desaparecer nos próximos meses -, o encaixe líquido da operação será direccionado para o reembolso de dívida, mais concretamente de 1,79 mil milhões de euros em obrigações.

Na abertura do capital, a Altice irá colocar à venda 12,1 milhões de acções de classe A e os restantes 34,4 milhões de títulos serão transacionados por investidores institucionais, nomeadamente fundos de investimentos apoiados pela BC Partners e fundos de pensões ligados à Administração do Plano de Pensões do Canadá.

Na operação participam os maiores bancos de investimento globais, com a J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup e Goldman Sachs à cabeça.

