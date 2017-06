Manchester: carro apreendido tem “provas significativas” de ligação ao ataque

Os exames forenses realizados a um carro apreendido pela polícia de Manchester revelaram “provas significativas” de ligações ao ataque de 22 de Maio naquela cidade inglesa. A viatura tinha sido identificada pela polícia britânica na sexta-feira, e foi desde logo submetida a investigações pelas autoridades.

A polícia tem investigado os passos de Salman Abedi, o bombista-suicida que matou 22 pessoas no final de um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande.

Trata-se de um Nissan Micra, de cor branca, que foi encontrado com uma mala vermelha e azul lá dentro. A polícia de Manchester acredita que Abedi fez várias viagens com o veículo entre 18 e 22 e Maio, dia do ataque. “Acreditamos que ele transportava objectos armazenados no carro para ajudar a construir o dispositivo explosivo”, escreveu a polícia num comunicado.

Image update relating to previous post. pic.twitter.com/h5PonFBt3k — G M Police (@gmpolice) 6 de junho de 2017

“Sabemos que Abedi comprou algumas peças para o dispositivo depois de aterrar no Reino Unido e, embora tenha agido sozinho naquela noite, não significa que não tenha tido apoio no planeamento do ataque”, revela ainda o comunicado.

As autoridades apelam ainda aos cidadãos que possam ter informações sobre o carro ou viagens que este realizou para se dirigirem à polícia e colaborarem na investigação.

O ataque na Manchester Arena foi o mais mortal no país desde 2005, quando 52 pessoas foram mortas numa série de atentados nos transportes de Londres.

