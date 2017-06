Magistrados do Ministério Público também acenam com greve

À imagem do que decidiram os juízes neste sábado, também os magistrados do Ministério Público ponderam recorrer à greve para contestar o novo projecto de estatuto profissional da sua classe proposto pelo Governo, que consideram “inconstitucional”. E pedem a intervenção do Presidente da República, que deve ser alertado para “o perigo da violação de princípios estruturantes” do Ministério Público (MP) contido neste projecto do Ministério da Justiça, entregue recentemente.

"Este projecto de estatuto é inaceitável, por ser discriminatório, persecutório e atentar contra os direitos mais elementares dos magistrados", afirmou aos jornalistas o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), António Ventinhas, citado pela agência Lusa. "Por essa razão determinaram recomendar à direcção do sindicato que solicitasse ao presidente da mesa da assembleia uma assembleia-geral, com vista a equacionar todas as medidas possíveis, inclusivamente a greve", explicou.

Num comunicado de 16 pontos aprovado neste sábado no Vimeiro e muito crítico da proposta do Governo, a assembleia de delegados sindicais do SMMP informa que recomendou à direcção deste órgão a possibilidade de recorrer à greve. E pede a marcação de uma assembleia geral extraordinária onde se mandata a direcção do SMMP a tomar medidas de forma “a evitar que se destrua o paradigma do Ministério Público”.

Considerando que a proposta de novo estatuto é um “grave retrocesso” face ao actual, os delegados escrevem que “o modelo de magistratura que se pretende impor” é “um perigo para a boa administração da Justiça e um ataque ao regime democrático, de separação de poderes”.

A proposta é criticada também pelo "enorme reforço dos deveres dos magistrados e uma forte compressão dos seus direitos sem qualquer contrapartida, acentuando-se a vertente disciplinar pelo alargamento das infracções e agravamento das sanções". Acusam o sistema de "provimentos proposto" de representar, "na prática, o fim das promoções a Procurador da República e a estagnação na carreira".

Também neste sábado, os juízes portugueses avisaram que podem fazer greve em Agosto contra o novo estatuto da classe, uma decisão tomada pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), em assembleia geral. A greve pode ter impacto no processo das eleições autárquicas de 1 de Outubro. Através de comunicado, a ASJP classificou como "inaceitável o teor do projecto de estatuto proposto pelo Ministério da Justiça, porque coloca gravemente em crise a independência do poder judicial". A este propósito, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henriques Gaspar, já pediu uma reunião com carácter de urgência a Marcelo Rebelo de Sousa com o objectivo de tentar travar a anunciada greve dos juízes.

