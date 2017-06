Maior festival de música na Alemanha reabriu após “possível ameaça terrorista”

O maior festival de música rock na Alemanha reabriu neste sábado, depois da interrupção a que foi forçado na sexta-feira, devido a uma “possível ameaça terrorista”. O recinto foi detalhadamente inspeccionado pela polícia alemã, que deu a boa-nova a partir da cidade de Koblenz, aos milhares de festivaleiros, numa mensagem no Twitter: "Siga a marcha. Partilhamos a vossa alegria. Divirtam-se e party on!".

"Após buscas intensivas em toda a área do festival, as suspeitas de estarmos perante uma situação aguda de ameaça não se confirmaram", escreveu a organização no Facebook. As portas do festival reabriram às 14h locais (menos uma em Portugal continental), segundo a organização.

Mas nem tudo são rosas, sobretudo para os fãs dos Rammstein, a conhecida banda alemã que também conta com uma legião de fãs em Portugal. Depois da hora de almoço deste sábado, a organização do festival – que todos os anos tem lugar numa antiga base área em Mendig (estado da Renânia-Palatinado) – anunciou que devido à suspensão dos concertos na sexta-feira, para se evacuar e inspeccionar o recinto, os Rammstein já não subirão ao palco da edição 2017.

O ataque suicida que vitimou 22 pessoas, no final de um concerto da artista norte-americana Ariana Grande, em Manchester, levou a organização deste festival a mexer no seu plano de segurança, adianta a agência Reuters. Desde logo, foi aumentado o número polícias destacados para o festival, cerca de 1200 efectivos, no total.

Na sexta-feira, a polícia interrompeu os concertos por suspeitar que três pessoas oriundas do estado de Hesse estariam a planear uma explosão. Pelo menos um dos suspeitos estaria referenciado por ligações ao terrorismo islamista, adianta a agência Reuters. Porém, os nomes que constavam nos passes de acesso às zonas reservadas por detrás do palco principal não coincidam com os nomes dos suspeitos. "Isso tornou as nossas suspeitas abstractas bastante mais concretas", declarou o chefe da polícia de Koblenz, Wolfgang Fromm, citado pela Reuters.

O Rock am Ring realiza-se todos os anos nas proximidades do circuito de Nürburgring, usado em desportos motorizados. Nasceu em 1985, como uma noite única de concertos para celebrar a inauguração de uma versão mais curta da pista, mas o sucesso de audiências foi tal que se transformou num festival. Até tem um festival "irmão", o Rock am Park.

A edição 2017 do Rock am Ring conta com 87 mil espectadores e mais de 70 concertos espalhados por três dias, três palcos e uma tenda.

