BE no Algarve contra assimetrias sociais e pela valorização de serviços públicos

Uma marcha contra as portagens na A22, uma ida à lota de Portimão, uma reunião com pescadores, uma visita ao Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, e um encontro com a Protecção Civil em Loulé são apenas algumas das iniciativas que fazem parte das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, que acontecem nesta sexta-feira e sábado no Algarve. O tema é o combate às assimetrias regionais e a valorização dos serviços públicos.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o deputado bloquista Pedro Filipe Soares destacou o “contacto com o país real” que as jornadas permitem, sublinhou que as visitas que fazem parte do programa são “diversificadas” e “a todos os sectores de actividade” e defendeu que “é necessário fazer mais por uma maior equidade de direitos de cidadãos e cidadãs do país”.

Sobre o facto de as jornadas acontecerem no Algarve, o bloquista explicou que, “sendo uma região mais periférica do país, tem dificuldades em muitos dos serviços públicos”. E acrescentou que, nas visitas dedicadas por exemplo à saúde, os deputados irão demonstrar “como é necessário mais investimento para garantir direitos às cidadãs e cidadãos do Algarve”.

Os deputados vão andar por Loulé, Silves, Faro, Olhão, Vila Real de Santo António, Tavira, e do programa fazem ainda parte uma visita à lagoa dos Salgados, às oficinas da CP, a uma escola secundária, ao hospital de Portimão, entre outros locais.

À comunicação social, na Assembleia da República, Pedro Filipe Soares também destacou a marcha contra as portagens na A22: “Terminaremos as nossas jornadas com um dos temas fundamentais, a questão da mobilidade. A Estrada Nacional 125 não é alternativa e isso devia resultar na inexistência de portagens na A22”, disse o bloquista.

