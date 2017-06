The New York Times quer reduzir número de editores para contratar jornalistas

O jornal norte-americano The New York Times vai avançar para um processo de rescisões amigáveis que visa, sobretudo, reduzir o número de editores e aumentar a proporção de jornalistas. Se as adesões voluntárias não forem suficientes, o jornal antecipa que terá de avançar para um processo de despedimento, explica o jornal britânico Guardian.

A ideia do New York Times é que a poupança obtida com as negociações seja suficiente para contratar o equivalente a 100 jornalistas. “Mas se não tivermos interessados suficientes para financiar o nosso ambicioso plano para reduzir o número de editores e contratar mais jornalistas, então infelizmente teremos de fazer demissões”, explicou o director daquele diário norte-americano, Dean Baquet.

A ideia do jornal é também terminar com um cargo de editor criado há mais de dez anos e que visava fazer uma espécie de fiscalização interna da qualidade e processo que dava origem aos artigos de investigação, para evitar também alguns escândalos passados relacionados com fraude e plágio. Para o New York Times, com as redes sociais e os leitores que existem espalhados pela Internet é possível deixar esse papel nas mãos dos leitores, mais “vigilantes” do que uma única pessoa alguma vez conseguirá ser.

Ainda no sentido de abertura aos leitores, o jornal vai abrir a maioria dos seus artigos a comentários. Actualmente apenas em 10% das publicações há essa possibilidade.

O corte no número de editores era uma das recomendações feitas num relatório interno do jornal, publicado em Janeiro. O documento, intitulado “2020”, tinha como objectivo desenhar um novo modelo de negócio adaptado à era do digital. O New York Times tem mais de 2,2 milhões de assinantes, mas tem sofrido, como todo o sector, uma quebra nas receitas de publicidade.

