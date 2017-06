As novidades no Rio e em São Paulo

No Rio de Janeiro, o evento regressa pelo segundo ano à Barra da Tijuca, mas dentro do Casa Shopping passa para uma área maior. “Percebemos que temos que crescer mais”, explica a organizadora Simone Duarte. Assim, haverá mais espaço para quem, para além de visitar as sessões do mercado de vinhos e os cursos e as provas de harmonização — com críticos do PÚBLICO e de O Globo e o único Master of Wine de língua portuguesa, Dirceu Vianna Júnior —, quiser ficar a tomar um copo ou a conversar na área de convivência. Nesta zona acontecem, tal como nos anos anteriores, as conversas informais Tomar um Copo, que trazem diferentes temas e convidados.

PUB

Aí estarão os stands das três comissões vitivinícolas presentes, Alentejo, Dão e Setúbal, onde “as pessoas que saem das provas ou do mercado poderão tirar dúvidas, pedir informações sobre enoturismo, saber mais sobre uma casta específica”. Além disso, existirá (tanto no Rio como em São Paulo) um eléctrico “Prazeres 28” do Turismo de Portugal com várias actividades, entre as quais uma mesa interactiva que ajudará os visitantes a descobrir os vinhos através de aromas e texturas e a percorrer Lisboa e as regiões vinícolas do país. Haverá ainda uma loja na qual os visitantes poderão comprar os vinhos que mais apreciaram no mercado.

Nas sessões do mercado — nove no total dos três dias — o público pode, durante duas horas, provar vinhos e conversar com os produtores, entre os quais nomes como Anselmo Mendes, Luís Pato, Domingos Alves de Sousa ou Dirk Niepoort, que estará presente este ano pela primeira vez.

PUB

Algumas das grandes novidades vão surgir no fim-de-semana seguinte, de 9 a 11, em São Paulo, onde o parceiro do PÚBLICO, além de O Globo, será o jornal Valor Económico, cujo crítico, Jorge Lucki, fará provas sobre as regiões portuguesas e as suas castas emblemáticas ou os grandes vinhos de vinhas velhas (no Rio, a crítica brasileira estará representada por Pedro Mello e Souza, já participante nos anos anteriores).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A cantora e compositora Adriana Calcanhotto, também presença habitual desde o primeiro Vinhos de Portugal, está de volta, desta vez para uma das conversas Tomar um Copo com o director da Biblioteca da Universidade de Coimbra, José Bernardes. Os dois falarão sobre Camões em torno de um copo de vinho.

Outro Tomar um Copo que a organização destaca é o que irá juntar o cartoonista Luís Afonso, autor do Bartoon do PÚBLICO, com o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, Manuel Cabral. Aqui a conversa centrar-se-á nos cartoons que Luís Afonso fez com três das grandes figuras da história do Douro: o Barão de Forrester, Dona Antónia, conhecida como a Ferreirinha, e o Marquês de Pombal.

Outra estreia no Vinhos de Portugal é a do chef português Vítor Sobral, que estará presente em São Paulo com a sua Padaria da Esquina, considerada pela revista Veja a melhor da cidade. Também Benjamin a Padaria marcará presença no evento paulista.

PUB

PUB