Polícia britânica detém 16.º suspeito relacionado com atentado em Manchester

As autoridades britânicas detiveram o 16.º suspeito relacionado com o ataque terrorista em Manchester, que na segunda-feira, 22 de Maio, matou 22 pessoas e feriu mais de 60. O homem de 23 anos foi detido em Shoreham-by-Sea, Sussex, no Sul de Inglaterra. Em causa está “a suspeita de crimes contra a lei antiterrorista”.

No total, foram já detidas 16 pessoas com base em alegadas ligações ao ataque terrorista no final de um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande. Duas foram já libertadas sem qualquer acusação, enquanto 14 homens estão ainda sob custódia para inquérito, informou a polícia da Grande Manchester, através do Twitter.

UPDATE: Man arrested in Shoreham by Sea in connection with Manchester Arena attack pic.twitter.com/bgxH38u63W — G M Police (@gmpolice) May 29, 2017

Na mesma declaração, as autoridades britâncias dão ainda conta de uma rusga levada a cabo, durante a manhã de segunda-feira, de uma casa em Whalley Range, bairro do subúrbio de Manchester.

Este sábado, o Reino Unido baixou o nível de ameaça terrorista no país de "crítico" para "severo", o segundo mais alto possível, numa comunicação feita pela primeira-ministra britânica, Theresa May.

