Reino Unido reduz nível de alerta de terrorismo

As autoridades britânicas voltaram a reduzir o nível de alerta de terrorismo de “crítico” para “grave” após os últimos desenvolvimentos da investigação policial ao atentado de dia 22 em Manchester, anunciou a primeira-ministra Theresa May. Os militares destacados para auxiliar as forças civis no policiamento das ruas vão regressar às bases.

O nível de alerta tinha sido elevado para “crítico”, o estado mais elevado da escala, perante a probabilidade de um ataque “iminente”. Na altura, May justificou a actualização com a incerteza face à dimensão da rede de indivíduos responsável pelo atentado na Manchester Arena, que matou 22 pessoas e feriu outras dezenas.

Pelo menos onze pessoas foram detidas desde o ataque, duas das quais este sábado. O atentado terá sido perpetrado por Salman Abedi, um britânico de 22 anos morto na explosão, e foi reivindicado pelo Daesh.

